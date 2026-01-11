  • 11 Gennaio 2026 -
Modica | Sport

Volley. Nona sinfonia per la Green Sport Modica, Asd Koira Vittoria battuta 3 a 2 al tie-break

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 11 gennaio 2026 – Al centro sportivo “Marco Verde” di Vittoria va in scena un match da cardiopalma con la Green Sport che riesce ad avere la meglio sulla Asd Koira Vittoria al tie-break per 3 a 2, per la formazione modicana si tratta della nona vittoria consecutiva nel campionato di serie D/f girone D.
Nel primo set la formazione del trio Borgese-Failla e Pellegrino riesce a mantenere in bilico le sorti del set fino al 18 pari poi è la formazione di casa guidata da coach Irti ad avere la meglio con il punteggio di 25/19.
Alla ripresa del gioco nel secondo set le due formazioni non si risparmiano, entrambe attente in ricezione e difesa e con una buona fase di attacco fanno entusiasmare il pubblico presente, il set si conclude in favore di Capitan Melilli & Co con il punteggio di 25/27.
Nel terzo set la compagine modicana seppur con una buona trama di gioco non riesce a respingere gli attacchi della squadra di casa con capitan Koritarova & Co che fanno loro il set con il punteggio di 25/16.
Con la squadra di casa avanti 2 a 1 con i set, nel quarto set serve una pronta reazione per la squadra della Contea, reazione che arriva anche grazie ad alcuni cambi che vedono l’ingresso di alcune atlete del settore giovanile e ad alcune variazioni di formazione in corso d’opera di coach Borgese che fanno sì che il set si concluda con il punteggio di 18/25. Si va al tie-break.
Al tie-break è un susseguirsi di emozioni con le due formazioni che tengono in bilico le sorti del set fino al 14 pari, alla fine saranno Capitan Melilli & Co a chiudere il set a loro favore con il punteggio di 14/16 centrando così la nona vittoria consecutiva in campionato rafforzando il primato in classifica.
A fine gara arrivano le parole del presidente della Green Davolos Francesco: “ E’ stata una partita emozionante dove le due formazioni non si sono risparmiate, complimenti alla Koira che ha giocato una partita molto attenta in ricezione e difesa, battendo e attaccando bene. Le nostre ragazze sono state brave a non scoraggiarsi e a reagire portando a casa la vittoria contro ripeto un avversario non facile, è stata una vittoria di squadra.”
Da lunedì il sestetto modicano sarà già a lavoro per preparare il prossimo impegno, domenica 18 gennaio al geodetico di modica sorda affronterà il Ciclope Volley Bronte.

ASD KORIA VITTORIA 2 – ASD GREEN SPORT MODICA 3
(25/19; 25/27; 25/16; 18/25; 14/16)

© Riproduzione riservata
588151

