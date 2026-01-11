Scicli, 11 Gennaio 2026 – Indagini della Polizia locale dopo le segnalazioni di casi di avvelenamento di alcuni cani a Donnalucata. Le indagini hanno dato sinora esito negativo. Non sono state trovate esche contenenti veleno, ciò nondimeno la Polizia locale di Scicli ha apposto dei cartelli di avvertimento per i proprietari di animali che spesso si recano nel lungomare di levante a Donnalucata per fare la passeggiata col proprio animale di affezione.

L’attività di indagine nasce in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini e di una associazione animalista che hanno denunciato l’avvelenamento di due cani nel quartiere.

L’attenzione sugli episodi resta alta da parte della Polizia municipale.

Salva