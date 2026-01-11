  • 11 Gennaio 2026 -
Politica | Pozzallo

Pozzallo presente a Palermo: vertice di Italia Viva sul futuro del Porto

Tempo di lettura: 2 minuti

PALERMO, 11 Gennaio 2026 – Delegazione pozzallese presente ieri a Palermo per l’assemblea regionale di Italia Viva – Casa Riformista. Al centro dei lavori, il confronto sulle priorità infrastrutturali e politiche della Sicilia, con un focus specifico sulle necessità della città di Pozzallo.

L’incontro ha visto la partecipazione dell’ingegnere Peppe Corallo e dell’ingegnere Luca Neri, i quali hanno interloquito direttamente con i vertici nazionali del partito, tra cui il deputato Davide Faraone e la senatrice Dafne Musolino.

Il punto di svolta dell’assemblea ha riguardato il Porto di Pozzallo. Dopo giorni di interlocuzioni serrate con Davide Faraone, Dafne Musolino, e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, è stata confermata la presentazione di un emendamento strategico alla riforma dei porti.

L’intervento legislativo, che inciderà sull’articolo 9 della legge 89/94, ha un obiettivo chiaro: garantire a Pozzallo un proprio rappresentante all’interno della governance del Comitato del Sistema dell’Autorità Portuale della Sicilia Orientale e restituire alla città un peso politico e istituzionale proporzionato all’importanza strategica del suo scalo marittimo.

La delegazione ha ribadito come questo risultato sia il frutto di un “metodo” basato sulla sinergia leale e costante tra amministratori locali e referenti nazionali. L’obiettivo dichiarato è quello di assicurare che Pozzallo non resti spettatrice, ma diventi protagonista nei luoghi in cui si decide lo sviluppo economico e infrastrutturale dell’isola.

“Vogliamo un futuro più solido e tutelato per la nostra città,” è stato ribadito a margine dell’incontro. “Essere presenti a Palermo e a Roma significa garantire che le istanze dei pozzallesi vengano ascoltate e trasformate in atti concreti.”

© Riproduzione riservata
588144

