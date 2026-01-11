  • 11 Gennaio 2026 -
  11 Gennaio 2026
Cronaca | News in primo piano

Notte di assalti nel Siracusano: bancomat sventrati a Palazzolo e Buccheri

Tempo di lettura: 2 minuti

PALAZZOLO/BUCCHERI, 11 Gennaio 2026 – Un’azione coordinata, fulminea e devastante. È quella messa a segno nella notte tra le 3:30 e le 4:00 in provincia di Siracusa, dove una banda di malviventi ha colpito quasi simultaneamente due istituti bancari a Palazzolo Acreide e Buccheri, dileguandosi con un bottino ingente.

Il primo colpo è avvenuto nel cuore di Palazzolo Acreide. I criminali hanno utilizzato la tecnica della “marmotta”, piazzando un ordigno esplosivo all’interno dello sportello automatico del Monte dei Paschi di Siena. La deflagrazione, violentissima, ha squarciato il silenzio della notte svegliando di soprassalto i residenti della zona, che hanno immediatamente dato l’allarme. Secondo le prime stime, il gruppo sarebbe riuscito a fuggire con circa 100mila euro in contanti.

Quasi negli stessi istanti, a pochi chilometri di distanza, è entrato in azione un secondo commando (o una parte della stessa banda). A Buccheri, l’obiettivo è stata la filiale Unicredit. Qui le modalità sono state ancora più brutali: i malviventi hanno utilizzato una pala meccanica come ariete per sventrare letteralmente la parete dell’edificio, scardinando l’intero blocco bancomat per poi caricarlo su un mezzo e fuggire.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri, che hanno già isolato le aree colpite per i rilievi scientifici. Gli inquirenti stanno battendo due piste principali: la  contemporaneità e la vicinanza geografica dei due comuni suggeriscono che a operare sia stata un’unica organizzazione criminale strutturata, divisa in due squadre; i  militari stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sicurezza delle banche e i video dei sistemi di sorveglianza cittadina per tracciare il percorso dei mezzi usati per la fuga.

Il danno alle strutture è ingente, soprattutto a Buccheri dove la stabilità della parete sventrata è al vaglio dei tecnici. La somma totale sottratta è ancora in fase di esatta quantificazione.

© Riproduzione riservata
