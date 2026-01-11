Il moralismo selettivo dell’Occidente e l’elogio dei tiranni…l’opinione di Rita Faletti

L’occidente, la parte di mondo imbarazzata dal suo passato glorioso e carico di storia e cultura, è stanco di se stesso, ha a noia la democrazia e i suoi valori, la libertà di cui ha fatto indigestione, si vergogna della propria bianchitudine, simbolo di crudeltà sistemica esercitata per sete di conquista e potere. Colonialismo, imperialismo, capitalismo sono incarnazioni del male, la colpa si cancella ripudiando un passato di prevaricazione e violenza e sotto la bandiera del moralismo e dell’umanitarismo si allestisce la guerra di liberazione dei popoli sottomessi. Si invoca il Diritto internazionale, un alibi semantico per difendere uno stato canaglia esportatore di terrorismo, la Repubblica teocratica dell’Iran, regime sanguinario che nell’anno che si è concluso ha condannato a morte duemila persone dopo processi di dieci minuti, si invoca il Diritto internazionale per condannare l’attacco israeliano in Qatar, la monarchia del Golfo che ospita i capi politici di Hamas e fa da mediatore tra il gruppo terroristico e Israele, si invoca il Diritto internazionale per solidarietà nei confronti di Maduro, catturato e trasferito negli Usa in attesa di processo, invece di essere felici che un despota aggrappato al potere con la repressione, la corruzione e la sottomissione all’influenza cubana, cinese e russa è per ora in condizioni di non infierire contro un popolo in povertà (94,5%) malnutrito e sotto la minaccia di morte per mano delle forze di sicurezza del regime. Venezuela, Federazione russa, Iran, Gaza: intellettuali, attivisti, celebrity che si inchinano a regimi autoritari, acclamano rivoluzioni che sono repressioni e scambiano la propaganda per solidarietà. Maduro è “uomo umile”, i suoi oppositori sono “reazionari di destra”, è la voce che circola nei salotti della sinistra mondiale, innamorata delle rivoluzioni altrui, abbagliata da mascalzoni, truffatori professionisti che si spacciano per “combattenti” contro l’imperialismo americano a difesa dei diritti del popolo. Landini che si commuove per la cattura di Maduro, eletto “democraticamente”, ha dimenticato il Venezuela libero e prospero di un tempo e non gli interessa né gli conviene ricordarlo. Conta l’immagine e l’adesione a un’ideologia. Dopo il fallimento del chavismo, è indegno ignorare le sofferenze di un popolo, ma le sinistre sono incorreggibilmente ipocrite. La retorica dell’Occidente che si autoassolve condannando se stesso finisce per legittimare regimi che negano libertà e dignità. In nome di un moralismo selettivo si smarrisce la bussola dei diritti umani, sostituita dall’ideologia e dall’estetica della ribellione. Così, la solidarietà diventa propaganda e la critica, complicità.

Salva