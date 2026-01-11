Modica. Slava Ukraini, Caritas di Noto e Casa del Cantico di Modica insieme per la popolazione ucraina in guerra

Anno nuovo, nuovi pacchi da spedire in Ucraina. Non si ferma l’azione propositiva dei volontari dell’associazione “Slava Ukraini” di Modica nei confronti della popolazione ucraina martoriata dalla guerra. Nella giornata di sabato, sono partiti in direzione di Mikolaiv e Kherson più di 120 chili fra medicinali, vestiti, scarpe e coperte. È l’ennesima spedizione che da Modica parte verso quei territori che stanno soffrendo per una guerra ingiusta e iniqua. Un ringraziamento particolare va alla Caritas della diocesi di Noto, diretta da don Paolo Catinello, il quale ha dato un prezioso contributo per l’invio dei pacchi in Ucraina. Partner importante è anche l’associazione “Casa del Cantico” di Modica, la quale ha contribuito con una notevole donazione per i cittadini ucraini in guerra.

“La nostra associazione – dichiara la presidente dell’associazione iblea, Oksana Khliebovska – non si fermerà per il 2026 ed, infatti, stiamo preparando delle novità che ricadranno nel nostro territorio perché crediamo che la cooperazione fra associazioni sia utile per la collettività, specie in questi casi dove la solidarietà deve essere la nostra stella polare da seguire. Mi preme fortemente ringraziare la Caritas di Noto, e nella fattispecie don Paolo, per il gesto nei nostri confronti, auspicando nuove collaborazioni anche con la Caritas per il futuro. Stesso discorso dicasi per l’associazione Casa del Cantico di Modica, una preziosa collaborazione per progetti sull’immediato e per i mesi a venire. Grazie a tutti di cuore”.

C’è ancora bisogno, per il 2026, di altri aiuti per venire in soccorso della popolazione ucraina?

“Assolutamente sì – risponde una delle volontarie, Olga Babenko – Le difficoltà, in Ucraina, non sono venute meno. Anzi, se possibile, sono aumentate, visto il perdurare della guerra in atto. Guerra in corso dal 24 febbraio 2022 e che ha causato migliaia di morti e distruzioni in gran parte delle infrastrutture ucraine. Cercheremo ancora di più di non far mancare la nostra solidarietà e di dimostrare ancora una volta che non saranno lasciati soli, e vuole essere il nostro modo per contribuire in qualche modo alla costruzione di una giusta e duratura pace”.

Chi volesse dare un contributo, di qualsiasi forma e sostanza, può recarsi presso “L’ultimo Caffè” a Modica, in via Risorgimento, al civico 126, dove si può lasciare quello che ognuno potrà, da destinare poi alla popolazione ucraina.

