Tribunale di Ragusa, organico quasi al completo: arrivano i nuovi magistrati

Ragusa, 10 Gennaio 2026 – Svolta importante per la pianta organica del Tribunale di Ragusa. Grazie a una serie di nuovi innesti e trasferimenti, l’ufficio giudiziario presieduto da Francesco Paolo Pitarresi si avvia verso la copertura totale della componente togata, un traguardo fondamentale per la gestione dei carichi di lavoro post-accorpamento con la sede di Modica.

Il primo importante ingresso riguarda la sezione penale, dove ha già preso possesso il magistrato Fabrizio Di Sano. Originario di Comiso, Di Sano proviene dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dove ha maturato una solida esperienza come giudice delegato e relatore in numerosi procedimenti.

La cerimonia di insediamento si è svolta dinanzi a un collegio d’eccezione presieduto dal presidente Pitarresi, con a latere il presidente della sezione penale Vincenzo Ignaccolo e il coordinatore Gip Ivano Infarinato.

A breve la sezione penale si arricchirà ulteriormente con l’arrivo di Valentina Piscopo, Magistrato Ordinario in Tirocinio (Mot), nominata con decreto ministeriale il 4 aprile 2025. Questi ingressi seguono quelli di Roberta Cosio e Federica Castello, le due giovani magistrate che hanno preso servizio il mese scorso.

Anche il settore civile attende rinforzi. Tra cinque mesi è previsto l’arrivo di Paola Criscione, attualmente in servizio a Caltagirone. Il differimento della presa di possesso è dovuto alle norme sulla copertura degli organici: l’ufficio di provenienza della dottoressa Criscione presenta, infatti, una scopertura superiore al 35%, rendendo necessario un periodo di transizione.

Con il rientro della dottoressa Sophie Battaglia e il completamento di questi nuovi arrivi, la pianta organica dei magistrati togati risulterà finalmente al completo. Attualmente l’organico di diritto prevede:

Presidente del Tribunale: Francesco Paolo Pitarresi.

Presidenti di Sezione: Massimo Pulvirenti (Civile) e Vincenzo Ignaccolo (Penale).

Giudici professionali: 23 togati (inclusa la sezione Lavoro guidata da Claudia Catalano).

Nonostante il successo sul fronte dei magistrati togati, la situazione resta estremamente critica per quanto riguarda la componente dei magistrati onorari o stabilizzati (13 quelli previsti), il cui apporto è fondamentale per smaltire il contenzioso minore e supportare l’attività delle sezioni.

