Ispica, svolta per i dipendenti part-time: Fondi approvati in Finanziaria

Palermo, 10 gennaio 2026 – È stata pubblicata, ieri, in Gazzetta, la Legge Finanziaria regionale che contiene all’articolo 56 comma 2 la norma che destina 1.500.000 euro per il personale a tempo indeterminato part-time a 24 ore settimanali dei Comuni siciliani in dissesto finanziario con popolazione compresa tra i 15.000 e 25.000 abitanti. La norma è stata inserita nel testo della Finanziaria su iniziativa dell’Onorevole Abbate, il quale da mesi porta avanti una battaglia di dignità per i lavoratori coinvolti. L’ aula ha approvato un emendamento che ha trovato una condivisione politica trasversale a riprova della bontà e della necessità dell’iniziativa. I dipendenti del Comune di Ispica potranno beneficiare di questa norma. Non è stato per niente facile, anzi. Adesso è necessario seguire l’iter per l’emissione dei decreti di assegnazione delle somme ai Comuni ed accelerare per far sì che a strettissimo giro i dipendenti possano usufruire dell’integrazione oraria. L’Onorevole Abbate ha già assicurato che il suo impegno presso gli uffici regionali di riferimento sara’ confermato anche in questa ulteriore fase. Ringraziamo l’Onorevole Abbate – ha dichiarato Pierenzo Muraglie, Mary Ignaccolo Carmelo Oddo, Giovanni Muraglie e Angelina Sudano – per aver portato avanti un’azione politica fattiva e determinata, senza mai mollare la presa, che ha trovato un riscontro politico ampio.

