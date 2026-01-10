  • 10 Gennaio 2026 -
Spettacolo

Il Tenore sciclitano Giuseppe Ranzani canta al Teatro Curci nel Concerto di Santo Stefano su RaiPlay

Barletta, 10 Gennaio 2026 -Le splendide immagini della produzione Rai immortalano il tenore sciclitano Giuseppe Ranzani sul prestigioso palcoscenico del Teatro Comunale “Giuseppe Curci” di Barletta. Un’esibizione intensa inserita nella cornice della serata-evento “Il Concerto di Santo Stefano 2025 – Pace sulla Terra, Musica nel Cuore”, ora disponibile integralmente sulla piattaforma RaiPlay.

Sotto la conduzione di Massimo Massari e Arianna Ciampoli, lo spettacolo ha visto alternarsi nomi di spicco del panorama musicale italiano e internazionale: Raphael Gualazzi, Simona Molinari e Bungaro,  Antonio De Luise, Salvina Maesano, Marco Zurzolo e Pasquale Cirillo, il M° Francesco Finizio con la Melos Orchestra, i Gospel Italian Singers con Ruth Whyte.

Al termine dell’esperienza, il Tenore Ranzani ha condiviso una riflessione profonda sul potere universale dello spartito: “Un’esperienza di grande arricchimento. Con la musica si possono unire anime, continenti e stati diversi: davanti a una melodia ci si capisce in meno di due minuti, creando una sorta di ‘intonazione generale’. Il nostro dovere era veicolare un messaggio di Pace e Speranza attraverso l’arte. Non so se ci siamo riusciti appieno, ma ognuno di noi ha dato il massimo per comunicarlo.”

Per chi volesse rivivere le emozioni del concerto e l’esibizione di Giuseppe Ranzani, lo speciale è disponibile on-demand su RaiPlay. Un’occasione per godere della grande musica e della bellezza architettonica di Barletta, unite in un abbraccio di speranza.

