  • 9 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 9 Gennaio 2026 -
Cultura | Rubriche

Il libro di Domenico Monaca sul ruolo dello sport…di Domenico Pisana

Un testo che presenta l’attività sportiva come strumento di formazione integrale della persona, sviluppando corpo, intelligenza, affettività e capacità relazionali
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

“Il ruolo dello sport, in particolare del calcio, nella formazione integrale della persona”, è un saggio che esplora come la pratica sportiva, se vissuta correttamente, trascende la semplice attività fisica per diventare un importante strumento educativo e sociale.
L’autore è Domenico Monaca, docente di Scienze Motorie e Sportive presso l’I.T.I.S. Stanislao Cannizzaro di Rho(Milano), che ha conseguito la Laurea Magistrale in Management dello sport e delle attività motorie, il Diploma nazionale di qualifica tecnica in Istruttore di Calcio e il Master di primo livello in Management dei servizi per lo sport. E’ anche docente e formatore con esperienza nel tutoraggio formativo, con particolare attenzione all’accompagnamento degli stagisti durante tutte le fasi del percorso: dalla preparazione pre-stage all’affiancamento operativo sul campo.
Il corpus scrittorio dell’opera poggia su alcune categorie di pensiero che fanno del volume uno strumento di alto valore educativo e formativo. Anzitutto l’idea che lo sport è “palestra di vita”. L’autore sostiene che lo sport non deve essere visto come mera competizione o ricerca del risultato atletico, ma come una componente essenziale della formazione antropologica; attraverso il gioco si impara a conoscere i propri limiti, a gestire le emozioni e a confrontarsi con l’altro in modo leale.
Per Domenico Monaca, poi, il calcio è un linguaggio universale. Nel II capitolo, l’autore pone infatti lo sguardo sul calcio poiché è lo sport più diffuso e capace di influenzare le dinamiche sociali; si sofferma sul calcio dalle origini ad oggi, su aspetti sociologici, sulle regole che lo caratterizzano e sulla costruzione della mentalità vincente individuale e di squadra. Anche lo sguardo sul ruolo dell’allenatore è centrale e fondamentale: l’autore vede la figura dell’allenatore come colui che deve spogliarsi dei panni del solo “tecnico” per assumere quelli dell’educatore, sottolineando che il messaggio da trasmettere ai giovani non deve essere “vincere a tutti i costi”, ma “crescere attraverso l’impegno”.
Ciò che piace di questo libro è la visione del calcio analizzato come strumento di inclusione in grado di superare barriere culturali e sociali, e come metafora della società che riflette le dinamiche di gruppo, la gerarchia e la cooperazione, tutti elementi necessari nella vita quotidiana.
L’asse caratterizzante del volume è senza dubbio il ruolo e il valore dello sport, analizzati sul piano storico ed educativo; l’autore evidenzia l’importanza delle attività ludico-sportive per la formazione integrale della persona e la loro rilevanza nel coinvolgimento di tutte le dimensioni della persona: la dimensione fisica (salute e coordinazione), la dimensione intellettiva (strategia, comprensione delle regole e rapidità decisionale), la dimensione etica e spirituale: rispetto dell’avversario, disciplina, sacrificio e senso di giustizia.
Il libro sottolinea, altresì, l’importanza del gioco come base del movimento; l’elemento ludico non è visto come semplice divertimento fine a se stesso, ma come il motore che stimola la creatività e la coordinazione. Domenico Monaca offre al lettore una visione dello sport come ponte tra culture e generazioni diverse, evidenziando come in esso l’essere squadra aiuti la persona ad imparare il senso di appartenenza a una comunità, il valore della cooperazione per un obiettivo comune, la gestione del conflitto e il rispetto dell’avversario; lo sport, di conseguenza, dal punto di vista della mente agisce sulla disciplina e sull’equilibrio emotivo.
Il libro di Domenico Monaca affronta anche temi come la resilienza: imparare a gestire la sconfitta e trasformare lo sforzo in crescita; l’autostima: il superamento dei propri limiti fisici e mentali; il controllo dell’ansia e dello stress attraverso l’attività fisica e la concentrazione.
Gli aspetti pedagogici-relazionali sono, infine, il cuore del volume, perché fanno emergere il concetto di una pedagogia sportiva che si occupa di come l’allenatore e l’ambiente sportivo debbano essere in grado di far vivere ai giovani lo sport rispettando le regole, l’importanza dell’etica e della lealtà , e sviluppando la relazione , l’empatia e la capacità di comunicare efficacemente con i compagni e i superiori.
Concludendo, un libro, questo di Domenico Monaca, che si propone come uno strumento utile non solo per gli addetti ai lavori (allenatori e dirigenti), ma anche per genitori ed educatori; che invita a riscoprire lo sport come bene comune e base minima e imprescindibile per la crescita dell’essere umano; che offre il messaggio di uno sport che è più di un gioco perché si pone come ponte tra generazioni e culture, veicolo di valori universali e strumento di crescita personale e sociale, e come mezzo per comprendere che movimento e attività sportiva incidono sulla formazione integrale della persona, sviluppando corpo, intelligenza, affettività e capacità relazionali.

© Riproduzione riservata
587977

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube