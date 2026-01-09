  • 9 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 9 Gennaio 2026 -
Politica | Scicli

Il sindaco Mario Marino: “Servizio 118 a Scicli. Criticità organizzative e richiesta di interventi urgenti”

Il documento del sindaco elaborato dopo una riunione con i consiglieri e i coordinatori della maggioranza
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

SCICLI, 09 Gennaio 2026 – Il sindaco di Scicli, Mario Marino, ha scritto stamani al Presidente della Regione siciliana Renato Schifani, all’assessore regionale alla Sanità Daniela Faraoni, e al direttore generale dell’Asp di Ragusa Pino Drago per rappresentare le criticità organizzative e richiesta di interventi urgenti relativi al servizio del 118 a Scicli.
Il documento nasce da un confronto avvenuto fra l’amministrazione comunale, i consiglieri e i coordinatori della maggioranza.

Questo il tenore della lettera: “Gentile Presidente,
con la presente questa Amministrazione comunale intende portare alla Vostra attenzione le gravi criticità che stanno interessando il servizio di118 nel comprensorio di Scicli, al fine di sollecitare interventi immediati volti a garantire la continuità e l’efficacia dell’assistenza sanitaria territoriale.

È tristemente noto a tutti che il territorio di Scicli sta attraversando una fase di progressivo depauperamento dei servizi sanitari, con una riduzione sistematica delle prestazioni che ha lasciato come ultimo baluardo il servizio di emergenza 118, postazione presso l’ospedale Busacca, ubicata nei locali dell’ex Pronto Soccorso in prossimità della Guardia Medica/PPI. Tale servizio rappresenta oggi l’unico ed ultimo presidio rimasto a tutela della salute pubblica locale, nonostante le crescenti difficoltà organizzative determinate dalla carenza di personale medico e infermieristico.

© Riproduzione riservata
587981

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube