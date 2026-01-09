Il sindaco Mario Marino: “Servizio 118 a Scicli. Criticità organizzative e richiesta di interventi urgenti”

SCICLI, 09 Gennaio 2026 – Il sindaco di Scicli, Mario Marino, ha scritto stamani al Presidente della Regione siciliana Renato Schifani, all’assessore regionale alla Sanità Daniela Faraoni, e al direttore generale dell’Asp di Ragusa Pino Drago per rappresentare le criticità organizzative e richiesta di interventi urgenti relativi al servizio del 118 a Scicli.

Il documento nasce da un confronto avvenuto fra l’amministrazione comunale, i consiglieri e i coordinatori della maggioranza.

Questo il tenore della lettera: “Gentile Presidente,

con la presente questa Amministrazione comunale intende portare alla Vostra attenzione le gravi criticità che stanno interessando il servizio di118 nel comprensorio di Scicli, al fine di sollecitare interventi immediati volti a garantire la continuità e l’efficacia dell’assistenza sanitaria territoriale.

È tristemente noto a tutti che il territorio di Scicli sta attraversando una fase di progressivo depauperamento dei servizi sanitari, con una riduzione sistematica delle prestazioni che ha lasciato come ultimo baluardo il servizio di emergenza 118, postazione presso l’ospedale Busacca, ubicata nei locali dell’ex Pronto Soccorso in prossimità della Guardia Medica/PPI. Tale servizio rappresenta oggi l’unico ed ultimo presidio rimasto a tutela della salute pubblica locale, nonostante le crescenti difficoltà organizzative determinate dalla carenza di personale medico e infermieristico.

