Modica, tensione a Palazzo San Domenico: tenta di dare fuoco al Municipio, fermato un pregiudicato

MODICA, 09 Gennaio 2026 – Mattinata di alta tensione in Piazza Principe di Napoli a Modica. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di appiccare il fuoco alla sede del Comune di Modica, Palazzo San Domenico, scatenando il panico tra i presenti e i dipendenti comunali.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe recato presso la sede municipale per richiedere un sostegno economico. Al probabile diniego ricevuto – dovuto anche al fatto che gli uffici dei Servizi Sociali non hanno sede nel palazzo centrale – il soggetto è andato in escandescenze.

In preda all’ira, si è procurato del liquido infiammabile, pare della benzina, iniziando a spargerla nei pressi dell’ingresso dell’immobile monumentale con l’intento di innescare un rogo.

La tragedia è stata evitata grazie al pronto intervento degli agenti della Polizia Locale, che sono riusciti a bloccare l’uomo prima che la situazione degenerasse ulteriormente. Sul posto sono immediatamente intervenuti anche i Carabinieri a supporto dei colleghi.

L’uomo è stato condotto in caserma e posto in stato di fermo. Al momento sono in corso gli accertamenti per definire i reati contestati, che potrebbero andare dal tentato incendio al danneggiamento aggravato, oltre alla resistenza a pubblico ufficiale.

