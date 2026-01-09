  • 9 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 9 Gennaio 2026 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Modica, tensione a Palazzo San Domenico: tenta di dare fuoco al Municipio, fermato un pregiudicato

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 09 Gennaio 2026 – Mattinata di alta tensione in Piazza Principe di Napoli a Modica. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di appiccare il fuoco alla sede del Comune di Modica, Palazzo San Domenico, scatenando il panico tra i presenti e i dipendenti comunali.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe recato presso la sede municipale per richiedere un sostegno economico. Al probabile diniego ricevuto – dovuto anche al fatto che gli uffici dei Servizi Sociali non hanno sede nel palazzo centrale – il soggetto è andato in escandescenze.

In preda all’ira, si è procurato del liquido infiammabile, pare della benzina, iniziando a spargerla nei pressi dell’ingresso dell’immobile monumentale con l’intento di innescare un rogo.

La tragedia è stata evitata grazie al pronto intervento degli agenti della Polizia Locale, che sono riusciti a bloccare l’uomo prima che la situazione degenerasse ulteriormente. Sul posto sono immediatamente intervenuti anche i Carabinieri a supporto dei colleghi.

L’uomo è stato condotto in caserma e posto in stato di fermo. Al momento sono in corso gli accertamenti per definire i reati contestati, che potrebbero andare dal tentato incendio al danneggiamento aggravato, oltre alla resistenza a pubblico ufficiale.

© Riproduzione riservata
587975

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube