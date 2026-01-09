  • 9 Gennaio 2026 -
  
Cronaca | News in primo piano | Scicli

Incidente stradale a Villaggio Jungi: scontro auto-scooter, ferito un giovane

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

SCICLI, 09 Gennaio 2026 – Momenti di apprensione ieri sera a Scicli per un incidente stradale verificatosi nel quartiere di Villaggio Jungi. Il sinistro è avvenuto lungo via Ponchielli, l’importante asse viario che collega il centro abitato alla litoranea per Donnalucata, in direzione contrada Arizza.

Per cause ancora in corso di accertamento, un giovane alla guida di uno scooter 125 è entrato in collisione con un’autovettura nei pressi dell’incrocio con via Sette Fratelli Cervi. L’impatto è stato violento e il ragazzo è sbalzato dal mezzo a due ruote, finendo sull’asfalto.

Immediato l’intervento del personale sanitario del 118, allertato dai passanti. Dopo le prime cure prestate sul posto per stabilizzarlo, il giovane è stato trasferito d’urgenza in ambulanza all’ospedale “Maggiore Nino Baglieri” di Modica. Le sue condizioni sono monitorate dai medici del nosocomio modicano.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi planimetrici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità.

L’incidente ha causato pesanti rallentamenti alla circolazione, in un orario particolarmente critico per il traffico serale della zona. Gli agenti hanno lavorato per diverse ore per gestire il flusso veicolare e mettere in sicurezza la carreggiata.

