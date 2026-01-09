Il ritorno del Bomber: Scicli riabbraccia Tonino Brugaletta

SCICLI, 09 Gennaio 2026 – Ci sono nomi che restano scolpiti nella memoria di una tifoseria non solo per i numeri, ma per le emozioni che hanno saputo regalare. Quello di Tonino Brugaletta è, senza dubbio, uno di questi. Sabato pomeriggio, in occasione del match casalingo tra Scicli e Priolo, lo stadio “Ciccio Scapellato” si vestirà a festa per riabbracciare uno dei suoi figli prediletti.

Dopo il recente e commovente tributo dedicato al capitano Sergio Donzella, la società ha deciso di continuare il percorso di valorizzazione delle proprie leggende. Vedere Tonino Brugaletta calcare nuovamente quel terreno di gioco, circondato dalla sua gente, sarà come sfogliare un album di ricordi preziosi: un viaggio fatto di gol spettacolari, esultanze sotto la tribuna e domeniche indimenticabili trascorse a difendere i colori cremisi.

Per celebrare degnamente il ritorno del bomber comisano, la società ha organizzato una piccola cerimonia di premiazione che si terrà sul campo. Sarà un momento simbolico per tributargli il giusto riconoscimento e permettere a vecchi e nuovi tifosi di fargli sentire tutto l’affetto della città.

Sarà un modo semplice, ma profondamente sincero, per dire grazie a chi ha onorato la maglia e ha contribuito a rendere grande la storia calcistica sciclitana. Sabato non conteranno solo i tre punti in palio, ma anche il battito di un cuore cremisi che non dimentica chi lo ha fatto sognare.

