Modica paralizzata: incidente e guasto sul Viadotto Guerrieri. Traffico in tilt

MODICA, 05 Gennaio 2026 – Un lunedì pomeriggio da dimenticare per la viabilità modicana. Un tamponamento a catena e un contestuale guasto meccanico hanno trasformato il Viadotto Guerrieri e le principali arterie cittadine in una trappola di lamiere, costringendo centinaia di automobilisti a code chilometriche ed estenuanti attese.

L’ingorgo è stato innescato da un incidente avvenuto poco dopo il ponte, in direzione Ragusa. Una Mercedes, per cause ancora al vaglio, ha tamponato violentemente un furgoncino. Sebbene l’impatto non abbia causato feriti, i veicoli incidentati hanno occupato la carreggiata, rendendo difficoltoso il passaggio.

A peggiorare drasticamente la situazione è stato un secondo imprevisto: quasi contemporaneamente, un altro veicolo è andato in panne proprio lungo il viadotto, creando un ulteriore “tappo” che ha di fatto bloccato il flusso verso l’uscita della città.

Con il Viadotto Guerrieri saturo, la Polizia Locale è intervenuta per gestire l’emergenza e liberare la sede stradale. Tuttavia, la massa di veicoli che ha scelto di deviare verso il centro storico ha provocato un effetto domino: Via Nazionale completamente bloccata dal flusso in entrata; Via Tirella satura di mezzi nel tentativo di bypassare l’ostacolo; tempi di percorrenza triplicati per attraversare il polo commerciale e raggiungere Modica Alta.

Solo dopo la rimozione dei mezzi coinvolti e l’intervento dei carri attrezzi la circolazione ha iniziato lentamente a tornare alla normalità, lasciando però dietro di sé una scia di polemiche sulla fragilità del sistema viario cittadino in caso di imprevisti su un’arteria così vitale.

Salva