Cultura | Modica

Modica. Si presenta il libro “Diario Femminile Singolare” di Ester Guglielmino

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 05 gennaio 2026 – Sarà dedicato alla poetessa Ester Guglielmino, il IX appuntamento della ventunesima stagione del Caffè Letterario Quasimodo, che si terrà sabato 10 gennaio, alle ore 17.30, al Palazzo della Cultura.
Al centro della serata il libro di poesie “Diario Femminile Singolare”, che sarà presentato dalla prof.ssa Marianna Cannizzaro, docente dell’Istituto “G. Verga” di Modica; l’incontro sarà arricchito dalle letture dell’attore e regista Alessandro Sparacino, e dagli intermezzi musicali al pianoforte di Francesca Puma.
Ester Guglielmino, laureata in Lettere Classiche, da molti anni insegna lettere e latino presso i vari licei della provincia di Ragusa. Coltiva l’interesse per la lettura e la scrittura, e collabora alla progettazione di eventi teatrali con esibizioni presso lo Spazio Cultura “Giorgio Sparacino”.
Diario Femminile Singolare” , afferma la poetessa Stefania La Via, è una raccolta poetica intensa e riflessiva che esplora l’universo femminile con sensibilità e profondità. La poesia di Guglielmino è un viaggio interiore che scava nella memoria, nei rapporti familiari e nella percezione del tempo”.

© Riproduzione riservata
