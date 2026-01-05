  • 5 Gennaio 2026 -
Cronaca | Vittoria

Rifiuti abbandonati in pieno centro a Vittoria: incastrato dalle telecamere e multato

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 05 Gennaio 2025 – Tolleranza zero contro l’abbandono selvaggio di rifiuti in città. Nei giorni scorsi, un cittadino di nazionalità bangladese è stato individuato e pesantemente sanzionato dalla Polizia Locale dopo aver trasformato l’incrocio tra via Magenta e via Milano in una discarica a cielo aperto.
L’uomo è stato sorpreso a depositare diversi ingombranti, materiali che per natura e dimensioni avrebbero dovuto essere smaltiti correttamente presso i centri di raccolta autorizzati (discariche comunali). A tradire il trasgressore è stato il sistema di videosorveglianza della zona: le telecamere hanno ripreso nitidamente l’intera scena, permettendo agli agenti di risalire all’identità del responsabile in breve tempo.
Oltre alla pesante sanzione amministrativa prevista per l’illecito ambientale, la posizione dell’uomo è ora al vaglio degli inquirenti per profili di natura diversa. Il Comandante della Polizia Locale, Filippo Pancrazi, ha infatti disposto ulteriori accertamenti per verificare la regolarità della sua posizione sul territorio nazionale.
Gli uffici stanno procedendo con i rilievi del caso per stabilire se il cittadino straniero sia in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità competenti o se, al contrario, si trovi in Italia in condizione di clandestinità.
L’operazione rientra nel piano di potenziamento dei controlli ambientali e del territorio voluto dal comando modicano per contrastare il degrado urbano e garantire il rispetto delle norme di convivenza civile.

© Riproduzione riservata
587717

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

