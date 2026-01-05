  • 5 Gennaio 2026 -
Modica | Sport

Modica Calcio: va via Santiago Torres, torna Giuseppe Grasso

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 05 Gennaio 2026 – Il Modica Calcio, nonostante l’ulteriore allungo in classifica (8 punti dalla seconda, l’Avola)  ridisegna il reparto offensivo a disposizione della squadra. L’attaccante argentino Santiago Torres, soprannominato “El Chanchi”, lascia la maglia rossoblù per approdare in Serie D con la Sancataldese.   Classe 1998, Torres era arrivato a Modica con grandi aspettative dopo l’ottima stagione al San Giorgio Piana. Il salto di categoria in quarta serie testimonia il valore del giocatore, ma costringe il Modica a privarsi di una punta centrale dinamica nel pieno della stagione.

Per compensare la partenza di Torres, la società ha puntato su un volto già noto e amato dai tifosi: Giuseppe Grasso.

Classe 1992, Grasso è un calciatore di grande esperienza con centinaia di presenze tra Eccellenza e Serie D (ha vestito maglie prestigiose come quelle di Siracusa, Ragusa e Paternò).

Seconda punta o trequartista, Grasso è un giocatore poliedrico capace di agire su tutto il fronte offensivo. Arriva dall’Atletico Catania, dove ha militato nella prima parte della stagione 2024/2025. Per lui si tratta di un ritorno a Modica dopo l’esperienza della stagione 2023/2024.

Con questo scambio, il Modica perde la fisicità e la gioventù di Torres ma guadagna esperienza, conoscenza dell’ambiente e duttilità tattica con Grasso. L’obiettivo della dirigenza sembra essere quello di affidarsi a un “usato sicuro” che non necessiti di tempi di adattamento per dare la caccia ai vertici della classifica di Eccellenza.

