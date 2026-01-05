Lotto, colpo da 22.500 euro a Vittoria

Vittoria, 05 gennaio 2026 – Esulta la Sicilia con una doppietta da quasi 30mila euro nelle estrazioni del Lotto di venerdì 2 e sabato 3 gennaio: come riporta Agipronews, vinti 22.500 euro a Vittoria grazie a un terno sulla ruota di Cagliari in un punto vendita di Via Marzabotto. A questi si aggiungono oltre 7mila euro ad Agrigento in Via Francesco Petrarca. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,7 milioni di euro, per un totale di 11,4 milioni di euro da inizio 2026.
