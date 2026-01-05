  • 5 Gennaio 2026 -
Cronaca giudiziaria | News in primo piano | Ragusa

Tragedia a Ragusa: eseguita l’autopsia sul corpo di Flavio Dimartino

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 05 Dicembre 2026 – Si è svolto nella mattinata di oggi, presso l’ospedale “Paternò Arezzo” di Ragusa, l’esame autoptico sul corpo di Flavio Dimartino, il diciannovenne ragusano rimasto vittima di un fatale incidente stradale lo scorso 27 dicembre in Contrada Cisternazzi.

L’incarico è stato affidato dalla Procura della Repubblica al medico legale, il dottor Massimiliano Esposito, nominato dal Pubblico Ministero titolare del fascicolo, Gaetano Scollo. La famiglia della vittima, attraverso l’avvocato Giuseppe Laganà, ha nominato il proprio consulente tecnico, Vito Gafà, mentre la controparte, il giovane che guidava l’altro veicolo coinvolto, indagato per poter permettere l’esame irripetibile, ha nominato Concetta Brugaletta tramite il difensore, Massimo Garofalo. L’accertamento tecnico si è reso necessario per chiarire con esattezza le cause del decesso e stabilire la dinamica clinica seguita al violento impatto.

L’autopsia servirà a determinare se la morte sia stata istantanea o se vi siano state complicazioni specifiche successive allo scontro.

I risultati della perizia necroscopica saranno incrociati con i rilievi effettuati dalle forze dell’ordine sul luogo del sinistro per accertare eventuali responsabilità.

Conclusi gli accertamenti medici, la salma è stata restituita alla  famiglia, permettendo così la fissazione della data dei funerali.

 

© Riproduzione riservata
