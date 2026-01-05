Armonie Barocche a Modica: successo per il Concerto del Rotary alla Chiesa del Carmine

MODICA, 05 Gennaio 2026 – La splendida cornice della Chiesa del Carmine di Modica ha ospitato ieri sera un evento musicale di altissimo profilo. Il concerto per organo e tromba, organizzato dal Rotary Club di Modica, ha offerto al pubblico una serata di grande spessore artistico, confermando l’impegno del club nel promuovere la cultura e le eccellenze del territorio.

Protagonisti assoluti della serata sono stati i maestri Gianfranco Nicoletti e Vito Grasso, docenti presso il prestigioso Conservatorio di Messina. La loro esecuzione ha dato vita a un dialogo perfetto tra la potenza solenne dell’organo e la brillantezza della tromba.

Le “vibranti armonie” descritte dai presenti hanno riempito le navate della chiesa, creando un’atmosfera di profonda suggestione. Numerosi i soci rotariani e i tanti amici intervenuti che hanno seguito l’esibizione con grande attenzione e partecipazione, tributando lunghi applausi ai due maestri.

A conclusione dell’evento, il presidente del Rotary Club, Prof. Giuseppe Barone, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al parroco, Don Antonio Sparacino, per la consueta disponibilità e per aver permesso alla musica di abitare uno dei luoghi più significativi della spiritualità e dell’arte modicana.

L’iniziativa si inserisce nel calendario di appuntamenti con cui il Rotary Club di Modica continua a tessere legami tra la cittadinanza, le istituzioni e il mondo dell’arte, valorizzando la bellezza architettonica della città attraverso la grande musica.

