Lions Club Comiso Terra Iblea. Al via la Settimana contro la Fame con il service “Aggiungi un posto a tavola”

Comiso, 05 gennaio 2026 – Dal 3 all’11 gennaio 2026 anche il Lions Club Comiso Terra Iblea partecipa attivamente alla Settimana contro la Fame, iniziativa promossa da Lions International e sostenuta dal Governatore del Distretto 108Yb, Diego Taviano. Il service, intitolato “ Aggiungi un posto a tavola”, coinvolge in tutta la Sicilia Lions e Leo con azioni concrete a sostegno delle persone più fragili.

Nel territorio ibleo, il club guidato dal presidente Rosario Alescio, con la presenza del Presidente di Circoscrizione Gigi Bellassai, ha organizzato una Tombolata Solidale, svoltasi domenica scorsa 4 gennaio alle ore 17,00 presso la White Hall di Villa Orchidea a Comiso. Un evento in cui il gioco diventa strumento di solidarietà, con l’obiettivo di raccogliere fondi per aiutare famiglie in difficoltà. Tanti i soci e gli amici presenti. Raccolti quasi mille euro che verranno destinati tramite borse della spesa e buoni spesa a persone che vivono in condizione di disagio tramite le parrocchie comisane.

Nella foto i soci partecipanti

Salva