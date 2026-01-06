  • 6 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 6 Gennaio 2026 -
Attualità | Marina di Modica | News in primo piano

Marina di Modica: Parte la petizione per un nuovo ATM in centro

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MARINA DI MODICA, 06 Gennaio 2026 – Garantire i servizi essenziali per far vivere la frazione tutto l’anno, non solo d’estate. È questo l’obiettivo della nuova iniziativa lanciata dal gruppo social “Sei di Marina di Modica se…”, che ha dato il via a una petizione ufficiale per chiedere l’installazione di uno sportello ATM (Bancomat) in Piazza Mediterraneo o lungo Corso Mediterraneo.
La mancanza di un punto di prelievo contante nel cuore della frazione rappresenta da tempo un limite per residenti costretti a spostarsi per le operazioni più semplici; commercianti che vedono limitate le possibilità di acquisto dei clienti; turisti che spesso si trovano in difficoltà nel reperire contanti durante il soggiorno.
L’iniziativa punta a raccogliere il maggior numero di firme possibile per sensibilizzare l’amministrazione comunale e gli istituti bancari. “Vogliamo un servizio che sia comodamente raggiungibile da chi vive e lavora a Marina, rendendo la nostra frazione più funzionale e accogliente”, spiegano i promotori.
✍️ Come firmare
La partecipazione di tutti è fondamentale. Potete sostenere la causa firmando la petizione online al seguente link: https://www.change.org/p/richiediamo-atm-nel-centro-di-marina-di-modica

© Riproduzione riservata
587741

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube