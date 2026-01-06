Marina di Modica: Parte la petizione per un nuovo ATM in centro

MARINA DI MODICA, 06 Gennaio 2026 – Garantire i servizi essenziali per far vivere la frazione tutto l’anno, non solo d’estate. È questo l’obiettivo della nuova iniziativa lanciata dal gruppo social “Sei di Marina di Modica se…”, che ha dato il via a una petizione ufficiale per chiedere l’installazione di uno sportello ATM (Bancomat) in Piazza Mediterraneo o lungo Corso Mediterraneo.

La mancanza di un punto di prelievo contante nel cuore della frazione rappresenta da tempo un limite per residenti costretti a spostarsi per le operazioni più semplici; commercianti che vedono limitate le possibilità di acquisto dei clienti; turisti che spesso si trovano in difficoltà nel reperire contanti durante il soggiorno.

L’iniziativa punta a raccogliere il maggior numero di firme possibile per sensibilizzare l’amministrazione comunale e gli istituti bancari. “Vogliamo un servizio che sia comodamente raggiungibile da chi vive e lavora a Marina, rendendo la nostra frazione più funzionale e accogliente”, spiegano i promotori.

✍️ Come firmare

La partecipazione di tutti è fondamentale. Potete sostenere la causa firmando la petizione online al seguente link: https://www.change.org/p/richiediamo-atm-nel-centro-di-marina-di-modica

