Vittoria, Pelligra: “Da rimodulare l’ordine del giorno sulla convocazione urgente del consiglio comunale”

Vittoria, 06 gennaio 2026 – Consideriamo inopportuna la scelta del presidente del Consiglio comunale di Vittoria di convocare una seduta urgente con all’ordine del giorno “le gravi affermazioni sui social del giornalista Bascietto…”. Così interviene Biagio Pelligra, consigliere comunale di Forza Italia Vittoria, esprimendo forte perplessità sulla decisione.

“Le dichiarazioni del giornalista su una possibile resa al silenzio del Consiglio comunale possono essere anche non condivisibili ma non possiamo – prosegue Pelligra – permettere che un tema come quello della sicurezza e dell’ordine pubblico non sia trattato nel modo giusto. È fondamentale affrontare le questioni con attenzione e determinazione, evitando qualsiasi equivoco che potrebbe ingenerare confusione nell’opinione pubblica. Il tema dell’ordine pubblico e i recenti fatti verificatisi sul nostro territorio meritano senz’altro un’analisi approfondita ed attenta al fine di cercare possibili soluzioni”.

Il consigliere sottolinea l’importanza nell’affrontare uniti tali battaglie con a fianco le istituzioni e gli operatori della stampa che, con coraggio, affrontano ogni giorno argomenti così delicati. “Le istituzioni hanno il dovere di mantenere un approccio imparziale e istituzionale evitando di compromettere il ruolo super partes che devono ricoprire”. In conclusione, Pelligra rivolge un appello alla presidente Fiore chiedendo che l’oggetto dell’ordine del giorno sia rimodulato, preservando nello stesso tempo le finalità della convocazione.

