Monterosso Almo celebra l’Epifania con musica e tradizione: Gran Concerto e ultimo appuntamento con il Presepe Vivente

Monterosso, 06 gennaio 2026 – Un pomeriggio, oggi 6 gennaio, all’insegna dell’arte e della cultura chiude il periodo natalizio a Monterosso Almo. In occasione dell’Epifania, il Comune , in collaborazione dell’associazione Amici del Presepe, ha organizzato due imperdibili appuntamenti per salutare in grande stile le festività.

Alle 17,30 nel suggestivo quartiere Matrice, andrà in scena l’ultimo appuntamento con il Presepe Vivente, giunto quest’anno alla sua straordinaria 39ª edizione. Un evento che ha registrato un successo crescente di pubblico, attirando visitatori da tutta la Sicilia e anche dall’estero, affascinati dalla ricostruzione storica e dall’atmosfera unica del borgo.

A seguire, alle 19,00, presso la Chiesa Madre, si terrà il Gran Concerto dell’Epifania a cura della Orchestra di fiati “Vincenzo Bellini” diretta dal maestro Umberto Terranova. Il concerto spazierà tra musica sacra e brani natalizi.

L’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale, con il sindaco Salvatore Pagano e l’assessore al turismo Paolo Amato, in collaborazione con l’associazione Amici del Presepe con il suo presidente Mario Accomando, rappresenta un’occasione speciale per vivere l’Epifania all’insegna non solo della musica ma anche del patrimonio culturale locale.

Salva