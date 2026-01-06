  • 6 Gennaio 2026 -
Attualità | chiaramonte gulfi

Chiaramonte Gulfi. Grande successo per il ritorno del Presepe Vivente. Attesi i Re Magi nell’ultima giornata di visite

Tempo di lettura: 2 minuti

Chiaramonte Gulfi, 06 gennaio 2026 – Con l’arrivo dei Re Magi in groppa ai cammelli, oggi pomeriggio si conclude la straordinaria edizione del Presepe Vivente di Chiaramonte Gulfi, tornato a nuova vita dopo 13 anni di assenza. I Magi partiranno alle 17,30 da piazza Duomo, per raggiungere la grotta della Natività, che insieme alle botteghe artigiane sarà visitabile dalle 18,00.
Un’edizione molto partecipata, che ha visto oltre 2.000 visitatori nei giorni di apertura, accolti da un’accoglienza calorosa fatta di degustazioni tipiche: pasta e fagioli, pane caldo con olio e biscotti alle mandorle.
Il successo dell’iniziativa si deve alla sinergia tra l’associazione Dinamika, la Pro Loco, la Cooperativa Nostra Signora di Gulfi, tanti volontari e il sostegno del Comune di Chiaramonte Gulfi, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e dell’Assemblea Regionale Siciliana. Oltre 50 comparse hanno animato le scene di vita contadina e i mestieri della tradizione.
Soddisfatto il sindaco Mario Cutello, che ha dichiarato: “ Il Presepe Vivente conferma la ritrovata effervescenza sociale della nostra comunità. Giovani e meno giovani hanno lavorato fianco a fianco per questo evento. Lo stesso entusiasmo lo vediamo nei preparativi del Carnevale Storico 2026, che sarà un’altra occasione per accogliere migliaia di visitatori.”

Nelle foto alcuni momenti del Presepe vivente.

