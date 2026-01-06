Ragusa, l’addio a Flavio Dimartino: domani i funerali in Cattedrale

RAGUSA, 06 Gennaio 2026 – La comunità di Ragusa si prepara a dare l’ultimo saluto a Flavio Dimartino, il giovane di soli 19 anni tragicamente scomparso a seguito di un incidente stradale avvenuto lo scorso sabato 27 dicembre.

Le esequie del ragazzo saranno celebrate mercoledì pomeriggio, alle 15, presso la Cattedrale di San Giovanni Battista.

La fissazione della data dei funerali è stata resa possibile dopo il nulla osta della Procura. Lunedì scorso, infatti, è stata espletata l’autopsia sul corpo del giovane, un atto dovuto per chiarire con esattezza le dinamiche del decesso. I consulenti incaricati avranno ora 90 giorni di tempo per depositare i risultati ufficiali e le conclusioni mediche.

Subito dopo l’esame autoptico, la salma è stata riconsegnata alla famiglia per permettere lo svolgimento dei riti funebri.

La morte di Flavio ha scosso profondamente la città, lasciando nel dolore amici, parenti e i tanti conoscenti che in questi giorni hanno invaso i social di messaggi di cordoglio. Domani la città si stringerà attorno ai genitori e ai familiari nel momento più difficile, quello dell’ultimo saluto in una San Giovanni che si preannuncia gremita.

