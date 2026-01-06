  • 6 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 6 Gennaio 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Ragusa, l’addio a Flavio Dimartino: domani i funerali in Cattedrale

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 06 Gennaio 2026 – La comunità di Ragusa si prepara a dare l’ultimo saluto a Flavio Dimartino, il giovane di soli 19 anni tragicamente scomparso a seguito di un incidente stradale avvenuto lo scorso sabato 27 dicembre.

Le esequie del ragazzo saranno celebrate mercoledì pomeriggio,  alle 15, presso la Cattedrale di San Giovanni Battista.

La fissazione della data dei funerali è stata resa possibile dopo il nulla osta della Procura. Lunedì scorso, infatti, è stata espletata l’autopsia sul corpo del giovane, un atto dovuto per chiarire con esattezza le dinamiche del decesso. I consulenti incaricati avranno ora 90 giorni di tempo per depositare i risultati ufficiali e le conclusioni mediche.

Subito dopo l’esame autoptico, la salma è stata riconsegnata alla famiglia per permettere lo svolgimento dei riti funebri.

La morte di Flavio ha scosso profondamente la città, lasciando nel dolore amici, parenti e i tanti conoscenti che in questi giorni hanno invaso i social di messaggi di cordoglio. Domani la città si stringerà attorno ai genitori e ai familiari nel momento più difficile, quello dell’ultimo saluto in una San Giovanni che si preannuncia gremita.

© Riproduzione riservata
587759

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube