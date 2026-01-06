Emergenza al Pronto Soccorso di Modica: ambulanze bloccate e 118 paralizzato

MODICA, 06 Gennaio 2026 – Una mattinata di ordinaria follia quella vissuta lunedì scorso, intorno a mezzogiorno, nell’area antistante il Pronto Soccorso dell’ospedale “Maggiore Baglieri” di Modica. Sette ambulanze del 118 (una proveniente anche da Rosolini) sono rimaste ferme per ore, impossibilitate a riprendere il servizio, trasformando il piazzale in un imbuto che ha messo seriamente a rischio la copertura delle emergenze nel territorio.

Il motivo del blocco è un paradosso tecnico che puntualmente si ripresenta nei momenti di massima pressione: gli equipaggi del 118 non possono tornare operativi finché non rientrano in possesso delle barelle su cui sono adagiati i pazienti trasportati.

Poiché all’interno del Pronto Soccorso non vi erano posti letto disponibili né barelle di reparto libere, i pazienti sono dovuti rimanere su quelle dei mezzi di soccorso, “sequestrando” di fatto le ambulanze e i relativi operatori, che per protocollo non possono lasciare il malato finché non avviene il passaggio di consegna ufficiale.

Alla base del caos c’è la cronica carenza di organico che affligge la struttura sanitaria modicana. Secondo quanto riportato, a quell’ora si contavano circa 60 ricoverati all’interno dell’area di emergenza, un numero sproporzionato rispetto alle unità di medici e infermieri in servizio.

Il personale presente, nonostante gli sforzi, non è riuscito a garantire un’assistenza immediata tale da permettere lo smistamento dei nuovi arrivi, causando l’effetto domino che ha paralizzato il sistema 118.

Il blocco di ben sette ambulanze significa che, per diverse ore, una vasta fetta di territorio è rimasta scoperta o dipendente dai mezzi provenienti dai comuni limitrofi, con un inevitabile allungamento dei tempi di intervento per eventuali codici rossi. La situazione riaccende prepotentemente il dibattito sulla necessità di potenziare i reparti di emergenza-urgenza della zona iblea, ormai costantemente vicini al punto di rottura.

