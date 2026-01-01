Benvenuta Alba: è lei la prima nata del 2026 a Modica

MODICA, 01 Gennaio 2026 – Il nuovo anno a Modica si apre con il più lieto degli eventi. Si chiama Alba la prima bambina venuta alla luce nel 2026 nella città della Contea.

La piccola ha emesso il suo primo vagito all’1:02 della notte di Capodanno, presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri”. Alba, che gode di ottima salute e pesa 2,705 kg, è nata con un parto cesareo eseguito dall’equipe medica composta dalla dottoressa Stefania Barrera (ginecologa di turno) e dalla dottoressa Spadaro (medico reperibile).

La neonata è figlia di una giovane coppia di Modica: la mamma, Claudia Cortelli di 31 anni, giunta alla 40ª settimana di gravidanza, e il papà, Pietro Paolino di 33 anni. Entrambi hanno accolto l’arrivo della primogenita con immensa emozione, festeggiando il miglior inizio possibile per questo nuovo anno.

L’arrivo di Alba rappresenta un segnale di speranza e vitalità per l’intera comunità modicana, che tradizionalmente attende con affetto la notizia del primo nato dell’anno. Alla piccola Alba e ai neo genitori vanno i migliori auguri per questa nuova vita insieme.

