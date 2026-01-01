  • 1 Gennaio 2026 -
Attualità

FriginFest 2.0: sabato 3 gennaio festa, musica e divertimento a Frigintini

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 1 gennaio 2026 – Sabato 3 gennaio torna a Frigintini il FriginFest 2.0, l’evento che animerà Piazza Ottaviano con una giornata all’insegna di cibo, musica e divertimento per tutte le età. Il programma si aprirà nel pomeriggio con il Laboratorio Artistico “Rispetto e Inclusione” dedicato ai bambini, in programma dalle 16 alle 18. A seguire, dalle 18.30 alle 20, lo spettacolo Disney dei Red Aria Blu, famosi youtuber amatissimi dai più piccoli. Alle 20.30 si terrà la premiazione del Torneo Ufficiale FriginFest, mentre la serata proseguirà con il concerto live della Paprika Live Band e il DJ set di DJ Jump e Nadia Dolce. Durante l’evento saranno attive area food e beverage e sarà possibile ammirare l’esposizione delle Vespe dei Vespisti Iblei dell’Estremo Sud. Il FriginFest, organizzato dalla Società Operaia di Frigintini, punta a valorizzare il territorio e rafforzare il senso di comunità, con un’attenzione speciale ai temi del rispetto e dell’inclusione.

© Riproduzione riservata
587463

