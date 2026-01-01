  • 1 Gennaio 2026 -
Modica | Pozzallo | Sanità

Inizio anno senza ambulanza medicalizzata nel distretto di Modica

Il Sindaco di Pozzallo Ammatuna: "Assolutamente inaccettabile, inizia male il 2026".
Tempo di lettura: 2 minuti

Dalle ore 8:00 di questa mattina 1 gennaio 2026 e fino alle ore 8:00 di domani
2 gennaio 2026, nel Distretto di Modica, che comprende anche i Comuni di Pozzallo,
Ispica e Scicli, non è in servizio nessuna ambulanza con il medico a bordo.
In caso di necessità, l’intervento dovrebbe essere eseguito dall’ambulanza
medicalizzata di altri Distretti.
Inizia male il 2026, denuncia il Sindaco di Pozzallo Ammatuna, ecco perché è ormai in improcrastinabile un tavolo tecnico nella sede dell’ASP di Ragusa, per afrontare e discutere il tema dei servizi di Emergenza-Urgenza al fine di tutelare la salute degli utenti e degli abitanti della
provincia di Ragusa.

