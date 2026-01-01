Inizio anno senza ambulanza medicalizzata nel distretto di Modica

Dalle ore 8:00 di questa mattina 1 gennaio 2026 e fino alle ore 8:00 di domani

2 gennaio 2026, nel Distretto di Modica, che comprende anche i Comuni di Pozzallo,

Ispica e Scicli, non è in servizio nessuna ambulanza con il medico a bordo.

In caso di necessità, l’intervento dovrebbe essere eseguito dall’ambulanza

medicalizzata di altri Distretti.

Inizia male il 2026, denuncia il Sindaco di Pozzallo Ammatuna, ecco perché è ormai in improcrastinabile un tavolo tecnico nella sede dell’ASP di Ragusa, per afrontare e discutere il tema dei servizi di Emergenza-Urgenza al fine di tutelare la salute degli utenti e degli abitanti della

provincia di Ragusa.

