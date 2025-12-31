  • 31 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 31 Dicembre 2025 -
Attualità | Monterosso Almo

Monterosso Almo. Appuntamento il primo gennaio 2026 per visitare l’affascinante Presepe Vivente

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Monterosso Almo, 31 dicembre 2025 – Ancora una volta il Presepe Vivente di Monterosso Almo si conferma tra i più affascinanti e partecipati della Sicilia. Le prime due serate della 39ª edizione hanno infatti registrato il tutto esaurito, con la presenza di centinaia di visitatori ( 2750 paganti) , decine pullman e migliaia di autovetture e roulotte provenienti da tutta l’isola.
Il merito va sicuramente all’instancabile lavoro dell’associazione “Amici del Presepe ” e all’impegno di decine di figuranti, più di ottanta, che nel cuore dell’antico quartiere Matrice danno vita a un’esperienza unica nel suo genere. Scene di vita contadina degli anni ’50, antichi mestieri, ormai scomparsi, e scorci suggestivi riportano il pubblico, grandi e piccoli, indietro nel tempo, in un racconto fatto di memoria, fede e tradizione.
Ogni dettaglio – dai costumi agli utensili artigianali – viene curato nei minimi particolari , trasformando le viuzze ed i cortili del borgo in un vero museo a cielo aperto. Tra le ambientazioni più suggestive basta ricordare la fucina del fabbro, la panificazione,dove le massaie lavorano il pane e lo infornano nel forno a legna, la “putia ro vino”, dove si canta e si beve, i cestai, gli intagliatori di flauti e di pietre e i lavannari. Un momento importate e suggestivo della rappresentazione è il corteo dei Magi e dei pastorelli guidato da San Giuseppe e la Madonna in groppa all’asinello, che da piazza San Giovanni conducono i visitatori fino alla grotta naturale della Natività , unica nel suo genere, allestita nel quartiere Matrice . Il presepe vivente tornerà domani pomeriggio, primo gennaio 2026, il 4 e 6 gennaio prossimi, sempre con partenza del corteo alle 17,30 da piazza San Giovanni.
Un appuntamento imperdibile che unisce generazioni e racconta l’anima autentica della Sicilia natalizia. Si prevede la presenza di migliaia di visitatori italiani e stranieri.

Nella foto un momento della rappresentazione con Giuseppe e la Madonna in groppa all’asinello mentre si recano nella Grotta.

© Riproduzione riservata
587458

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube