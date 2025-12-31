Monterosso Almo. Appuntamento il primo gennaio 2026 per visitare l’affascinante Presepe Vivente

Monterosso Almo, 31 dicembre 2025 – Ancora una volta il Presepe Vivente di Monterosso Almo si conferma tra i più affascinanti e partecipati della Sicilia. Le prime due serate della 39ª edizione hanno infatti registrato il tutto esaurito, con la presenza di centinaia di visitatori ( 2750 paganti) , decine pullman e migliaia di autovetture e roulotte provenienti da tutta l’isola.

Il merito va sicuramente all’instancabile lavoro dell’associazione “Amici del Presepe ” e all’impegno di decine di figuranti, più di ottanta, che nel cuore dell’antico quartiere Matrice danno vita a un’esperienza unica nel suo genere. Scene di vita contadina degli anni ’50, antichi mestieri, ormai scomparsi, e scorci suggestivi riportano il pubblico, grandi e piccoli, indietro nel tempo, in un racconto fatto di memoria, fede e tradizione.

Ogni dettaglio – dai costumi agli utensili artigianali – viene curato nei minimi particolari , trasformando le viuzze ed i cortili del borgo in un vero museo a cielo aperto. Tra le ambientazioni più suggestive basta ricordare la fucina del fabbro, la panificazione,dove le massaie lavorano il pane e lo infornano nel forno a legna, la “putia ro vino”, dove si canta e si beve, i cestai, gli intagliatori di flauti e di pietre e i lavannari. Un momento importate e suggestivo della rappresentazione è il corteo dei Magi e dei pastorelli guidato da San Giuseppe e la Madonna in groppa all’asinello, che da piazza San Giovanni conducono i visitatori fino alla grotta naturale della Natività , unica nel suo genere, allestita nel quartiere Matrice . Il presepe vivente tornerà domani pomeriggio, primo gennaio 2026, il 4 e 6 gennaio prossimi, sempre con partenza del corteo alle 17,30 da piazza San Giovanni.

Un appuntamento imperdibile che unisce generazioni e racconta l’anima autentica della Sicilia natalizia. Si prevede la presenza di migliaia di visitatori italiani e stranieri.

Nella foto un momento della rappresentazione con Giuseppe e la Madonna in groppa all’asinello mentre si recano nella Grotta.

