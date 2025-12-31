Ispica, la Corale “Libere Armonie” canta nella Chiesa di Sant’Antonio: musica e solidarietà per una nuova termoculla

ISPICA, 31 Dicembre 2025 – Quando la musica incontra la solidarietà, il risultato è un’armonia che va ben oltre le note. Ieri sera, la Chiesa di Sant’Antonio Abate a Ispica ha vissuto una di quelle serate destinate a restare nel cuore. La corale rosolinese “Libere Armonie” ha messo a segno un altro straordinario successo, registrando un’affluenza che ha superato ogni limite: una chiesa colma di pubblico entusiasta, inclusa una folta delegazione di amici e soci giunti da Rosolini per sostenere l’ensemble.

L’atmosfera è stata caratterizzata da una performance gioiosa e coinvolgente. Ad impreziosire l’esibizione della Corale è stata la collaborazione con il Liberty Brass Quintet e un parterre di musicisti d’eccezione che hanno dato il massimo, rendendo l’evento un’esperienza sonora indimenticabile.

Il palco ha visto alternarsi eccellenze locali: dai chitarristi Paolo Rizza e Lucia Vernuccio, al pianista Salvatore Fronte, fino al percussionista Giuseppe Valenti e alla flautista Chiara Nigro. Un momento di particolare emozione è stato regalato dal “piccolo” Francesco Iozzia, il Little Drummer Boy della serata, che ha incantato i presenti con il suo tamburo nell’omonimo brano.

Oltre la bellezza della musica, il vero cuore pulsante dell’evento è stato il nobile fine benefico. Il concerto, intitolato “Una Culla per la Vita”, è nato per sostenere le associazioni “Nati per Crescere” e “Noi per Salvatore”. Grazie al contributo fattivo della Corale e alla generosità del pubblico, sono stati raccolti fondi fondamentali per l’acquisto di una termoculla da donare al reparto di neonatologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

A testimoniare l’importanza dell’iniziativa erano presenti il Direttore Amministrativo dell’ASP di Ragusa, il Dott. Massimo Cicero, e i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Ispica: il sindaco, Innocenzo Leontini, noto cultore di musica, e l’assessore Massimo Dibenedetto, da sempre sensibile alle tematiche del volontariato.

Il successo della serata è frutto di un lavoro meticoloso. Un plauso speciale è stato rivolto al Maestro Giuseppe Iozzia, definito “scultore” di emozioni, capace di cesellare con pazienza e mano ferma ogni singolo movimento del coro, portando la formazione a un livello di eccellenza riconosciuto da tutti.

La serata è stata resa possibile grazie al patrocinio del Comune di Ispica, al supporto di Promoeventi, degli sponsor e alla disponibilità dei parroci Don Rosario Rabito e Don Manlio Savarino. Un ringraziamento finale è andato a Matteo Cicero, fotografo ufficiale della Corale, che ha immortalato i momenti più significativi di questa notte magica.

Ancora una volta, le “Libere Armonie” hanno dimostrato che la cultura e l’impegno sociale possono camminare di pari passo, trasformando una serata di festa in un gesto concreto d’amore per la vita.

