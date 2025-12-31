Modica, uomo scomparso nella notte tra il 29 e il 30 dicembre: l’appello dei familiari

Modica, 31 dicembre 2025 – È stato denunciato come scomparso Roberto Di Rosa, 50 anni, residente a Modica, che si è allontanato dalla propria abitazione nella notte tra il 29 e il 30 dicembre. I familiari, non avendo più sue notizie, hanno presentato regolare denuncia ai Carabinieri, che hanno avviato le ricerche. L’uomo è alto 1 metro e 78 centimetri, pesa circa 75 chili e ha capelli brizzolati. Presenta inoltre segni particolari ben riconoscibili: una vistosa cicatrice sulla fronte e una cicatrice da taglio su un polso, elementi che potrebbero agevolarne l’identificazione. Al momento della scomparsa non è noto l’abbigliamento che indossava. Le ricerche sono in corso e i familiari rivolgono un accorato appello a chiunque possa averlo visto o abbia informazioni utili. Chiunque avvistasse Roberto Di Rosa o fosse in possesso di notizie è pregato di contattare immediatamente il numero di emergenza 112 oppure il numero dedicato 388 189 4493. Ogni segnalazione, anche la più piccola, potrebbe rivelarsi fondamentale.

