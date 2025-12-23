  • 23 Dicembre 2025 -
  • 23 Dicembre 2025 -
Attualità | Modica | Slider

Cioccolato di Modica vs Belgio: la reazione (al “cavoletto”) della mamma influencer che fa discutere i social

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

Si chiama Marit Coudenys, @unabelgainsicilia è il suo account Instagram. Vive a Catania (così almeno si evince dalle informazioni postate, ha quasi 61.000 follower e questo video ha già fatto 108.000 visualizzazioni alle 8 del 23 dicembre. Un video in cui l’influencer belga fa assaggiare alla madre un pezzo di cioccolato del suo Paese e uno di Modica. La reazione della madre di fronte al cioccolato belga è di gradimento. Schifata, invece, è quella quando morde il cioccolato di Modica. Che così definisce, nella sua lingua: Non è cioccolato”, “immangiabile” e “irritante”. L’influencer, sorriso beffardo, dice, quasi a di scusa da siciliana acquisita, che è la mamma a dirlo e non lei… Al di là del fatto che ognuno ha i suoi gusti e che tutti i gusti vanno rispettati –anche quelli di chi mette il formaggio sugli spaghetti con le vongole o chi mette la pasta nell’acqua fredda e non in ebollizione… e pure quelli di chi prende il cappuccino a pranzo!!!– un video del genere rischia di essere un danno per il prodotto brand della Città di Modica. Perché è davvero sgradevole la faccia snobbante della mamma di Marit nell’assaggiare il ‘nostro’ cioccolato. Sin troppo. Una reazione del cavolo; anzi, siccome è belga… del cavoletto! Ma qui, potremmo cascare nel becero campanilismo e ci asteniamo dal rischio. Però, oggettivamente, sentirsi giudicati davanti ad un proscenio social di decine di migliaia di utenti in modo così, le scatole le fa girare un bel po’, diciamocelo! Potremmo, autarchicamente, ricordare alla bionda signora della Mitteleuropa che la cucina italiana è patrimonio dell’Umanità mentre di quella belga il globo terracquea non ne conosce l’esistenza! Ma non lo facciamo perché è Natale, siamo nobili d’animo e di palato e non cadiamo nella tentazione di dirgliene quattro (forse…). Intanto, scherzi a parte, il video continua a girare e i numeri delle visualizzazioni aumentano. In un momento in cui anche l’informazione nazionale sembra si diletti a smitizzare il nostro cioccolato e ad adombrarne l’autenticità, la purezza e l’essenza. A me importa poco (sono sincero) dell’IGP. Marchi che forse servono ma che certamente non difendono. Perché Bonajuto, ad esempio, non è IGP e pure è Eccellenza con la E maiuscola. Anzi, a proposito. Potrebbe essere un’idea invitare influencer e mamma in vicolo Franco Ruta e farle assaggiare il nostro cioccolato targato Franco/Pierpaolo Ruta. Poi vediamo se farà ancora quella faccia!!!

https://www.instagram.com/reel/DSk7z7FCguJ/?igsh=MXVjODNtMzlqbnU5aw==

 

© Riproduzione riservata
586915

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione.

1 commento su “Cioccolato di Modica vs Belgio: la reazione (al “cavoletto”) della mamma influencer che fa discutere i social”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

