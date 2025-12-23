Ragusa. L’assessore Digrandi a un incontro di confronto tra vari Informagiovani italiani



Ragusa, 23 dicembre 2025 – Gli Informagiovani di Ragusa, Firenze, Padova, Gubbio, Lecco, Salerno, i referenti del centro giovanile di Campobasso e degli sportelli Europe Direct dell’alto Veneto, Cagliari, Siena, Taranto e Roma Tre, si sono incontrati venerdì 19 dicembre per un confronto operativo: occasione per uno scambio di esperienze con il fine di fare il punto sullo stato di questi importanti strumenti a supporto dei giovani.

Le realtà presenti erano state convocate perché selezionate – in base all’impegno profuso in questi anni – dai colleghi dell’Informagiovani salernitano, nella cui sede ha avuto luogo il tavolo di lavoro.

Questa riunione rientrava nell’ambito del più ampio evento “Co-programmare con i giovani” organizzato da Moby Dick ETS con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, importante occasione di confronto e dialogo che si è tenuta sempre a Salerno dal 18 al 20 dicembre, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle nuove generazioni come protagoniste attive della società – anche alla luce di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Durante il confronto tra gli Informagiovani ognuno ha presentato la sua realtà, i servizi, ma anche le difficoltà e le prospettive, di modo che da un lato ogni referente potesse prendere dalle altre relazioni spunti utili per migliorare i servizi, e dall’altro emergessero aspetti su cui lavorare tutti insieme a rete.

A partecipare per Ragusa l’assessore alle politiche giovanili Simone Digrandi che nel 2021, allora delegato del sindaco alla materia, ha ideato e seguito la nascita del servizio a Ragusa, fino alla recente apertura della nuova sede finanziata dal bando ANCI.

“Un’occasione importante, – dichiara l’assessore alle Politiche giovanili, Simone Digrandi, – dove è emerso con forza che, dalla Lombardia alla Sicilia, tutti abbiamo la stessa missione – supportare i giovani, informarli sulle opportunità del territorio e sostenerli nel loro percorso di crescita – ma anche le stesse necessità, come anche le stesse difficoltà. Come tutti gli altri, ho raccontato nel dettaglio come funziona l’Informagiovani di Ragusa: un luogo, come ormai molti sanno, dove i giovani possono prenotare incontri per ricevere orientamento e supporto concreto. L’incontro ci ha reso ancora più consapevoli di quanto sia importante lavorare tutti insieme per offrire servizi sempre più efficaci e vicini ai bisogni dei giovani, infatti continueremo a tenerci in contatto e non abbiamo escluso azioni e iniziative comuni. Un grazie speciale a Moby Dick e al suo presidente Francesco Piemonte, al collega dell’Informagiovani di Salerno e presidente del consiglio comunale di San Cipriano Picentino, Francesco Barbarito, nonché a tutti i promotori di questa tre giorni per l’opportunità”.

