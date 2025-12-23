  • 23 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 23 Dicembre 2025 -
Politica regionale

Ragusa, Sallemi (FDI): “In manovra importanti risorse per il territorio”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 23 dicembre 2025 – ll Senatore Salvo Sallemi (vice capogruppo di Fratelli d’Italia) annuncia l’inserimento nella manovra di bilancio di importanti risorse per la pianificazione strategica del territorio ibleo, destinate a Comuni ed enti. I fondi, frutto dell’ascolto attento delle istanze provenienti dai territori, consentiranno di realizzare interventi mirati da parte dei Comuni e di valorizzare il patrimonio artistico, architettonico e culturale delle comunità.

“Dall’ascolto del territorio – dichiara il Senatore Sallemi – abbiamo portato all’attenzione del Parlamento e del Governo diverse esigenze, oggi tradotte in concrete risorse economiche. Questi stanziamenti permetteranno di porre in essere azioni virtuose, rispondendo alle specificità di ogni realtà locale. Come nel caso della Parrocchia di San Giovanni Battista a Vittoria, dove i fondi saranno destinati a tutelare un patrimonio artistico e architettonico di assoluto pregio”.

“Ancora una volta – prosegue Sallemi – assolvo alla mia funzione di ponte di collegamento tra il collegio elettorale e Roma, garantendo che le voci dei territori siano ascoltate e concretamente sostenute. L’attenzione del Governo Meloni resta massima e costante verso le esigenze delle comunità locali, in un’ottica di sviluppo equilibrato e di reale sussidiarietà”.

Nello specifico sono stati stanziati 100mila euro per la Fondazione Società Siciliana per la Storia Patria, 100mila euro per il Comune di Comiso e anche per quello di Acate, 70mila euro per il Comune di Santa Croce Camerina, 100mila euro rispettivamente per il Comune di Vittoria a cui si aggiungono 100mila euro per la Parrocchia San Giovanni Battista di Vittoria.

“Questi investimenti – conclude il Senatore – testimoniano la volontà del Governo di accompagnare gli enti locali e le istituzioni culturali e religiose in un percorso di crescita. Siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare specie per gli enti locali e l’impegno è massimo al fine di trovare soluzioni e prospettive”.

© Riproduzione riservata
586924

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube