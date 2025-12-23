  • 23 Dicembre 2025 -
Attualità | Modica

Modica riabbraccia il Carmine: sabato la presentazione del restauro della facciata

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 23 Dicembre 2025 – Un tassello fondamentale della storia architettonica di Modica torna finalmente a splendere. Sabato 27 dicembre, alle ore 19:30, la comunità si ritroverà presso la Chiesa del Carmine per la presentazione ufficiale dei lavori di restauro che hanno interessato il prospetto esterno dell’edificio.

I lavori, ultimati da pochi mesi, hanno permesso di fermare l’inesorabile degrado della pietra locale. Per decenni, l’azione di muffe, agenti atmosferici e sedimenti di sporcizia aveva offuscato i dettagli del prospetto, mettendo a serio rischio la conservazione stessa dei materiali. Grazie a questo intervento, è stata ripristinata la chiarezza visiva delle linee architettoniche, restituendo a Modica Bassa uno dei suoi scorci più suggestivi e storicamente stratificati.

La Chiesa del Carmine non è solo un luogo di culto, ma un vero e proprio archivio di pietra. Sopravvissuta parzialmente al devastante terremoto del 1693, rappresenta la porta d’accesso per chiunque voglia comprendere la Modica medievale.

Mentre il Val di Noto è celebre per l’esuberanza del tardo barocco, il Carmine custodisce preziose testimonianze dell’arte tardo gotica, offrendo una testimonianza rara di quel sistema di sovrapposizioni stilistiche che ha caratterizzato l’evoluzione della Capitale della Contea prima del XVIII secolo.

L’evento di sabato non sarà solo una cerimonia formale, ma un momento di approfondimento scientifico di alto profilo.

Il momento centrale sarà affidato al Prof. Marco Rosario Nobile, Ordinario di Storia dell’Architettura presso l’Università di Palermo. La sua relazione, dal titolo “Building in time: la facciata della chiesa del Carmine a Modica”, offrirà nuovi punti di vista e inediti approfondimenti sulla storia del prospetto.

All’incontro prenderanno parte figure chiave del territorio e delle istituzioni Mons. Salvatore Rumeo, Vescovo di Noto; Antonino De Marco, Soprintendente BB.CC.AA. di Ragusa; l’On. Ignazio Abbate, Deputato all’ARS, promotore del restauro attraverso il patrocinio dell’istanza presso la Regione Siciliana; Maria Monisteri, Sindaco di Modica. L’incontro sarà coordinato dalla Prof.ssa Maria Terranova.

 

