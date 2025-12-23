  • 23 Dicembre 2025 -
Attualità | Ragusa

Donati libri a tutti i bambini del reparto di Pediatria e alle mamme accolte in Neonatologia e Ginecologia del Giovanni Paolo II

il Lions club Ragusa Host in prima linea con l'associazione Nati per leggere e in collaborazione con il Rotary club
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 23 dicembre 2025 – Proseguono con grande impegno i service di dicembre del Lions Club Ragusa Host. Nei giorni scorsi, nel contesto di una significativa iniziativa di solidarietà e cultura, i Lions Ragusa Host, in collaborazione con il Rotary Club e l’associazione Nati per Leggere, hanno donato libri a tutti i bambini del reparto di Pediatria e alle mamme accolte nei reparti di Neonatologia e Ginecologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

Un gesto semplice, ma di grande valore, volto a portare conforto, sorrisi e stimoli culturali in un ambiente ospedaliero dove la lettura può diventare un prezioso alleato per il benessere emotivo di grandi e piccini.

La presidente dei Lions Ragusa Host, Carmen Occhipinti, ha dichiarato: “Questa iniziativa rappresenta per noi non solo un momento di vicinanza concreta verso i piccoli pazienti e le loro famiglie, ma anche un modo per sottolineare l’importanza della lettura fin dalla tenera età. Un libro può essere un compagno di viaggio, una finestra sul mondo, un’occasione di crescita e conforto. Siamo orgogliosi di collaborare con l’associazione Nati per Leggere in questa azione che ha una ricaduta significativa sul piano umano e culturale”.

Occhipinti ha poi aggiunto: “Portare un sorriso attraverso un libro è un gesto che arricchisce non solo chi lo riceve, ma anche chi lo dona. La nostra missione come Lions è proprio quella di servire la comunità, promuovendo valori di solidarietà, cultura e attenzione verso i bisogni del territorio”. L’iniziativa si inserisce nel fitto calendario di attività che il Lions Club Ragusa Host sta realizzando nel mese di dicembre, confermando il proprio impegno costante a favore della collettività.

