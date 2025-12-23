Si rinnova la tradizione del Presepe Vivente di Giarratana. Venerdi il primo appuntamento

Giarratana, 23 dicembre 2025 – Tradizione e innovazione si intrecciano in una danza affascinante, pronti a dare vita alla trentatreesima edizione del presepe vivente di Giarratana, che debutterà con la sua “prima” venerdì 26 dicembre. Un evento che si rinnova, custodendo il cuore antico di una celebrazione natalizia capace di incantare grandi e piccini, ma che si apre anche a nuove suggestioni per rendere ogni visita indimenticabile. L’ingresso, fissato alle ore 18, sarà anticipato dall’apertura della biglietteria dalle 16 alle 20,30, permettendo ai visitatori di immergersi con calma nei quadri viventi che compongono questo spettacolo unico.

Mentre l’organizzazione continua con ritmo serrato, si lavora con dedizione per rendere il sito della rappresentazione perfetto in ogni dettaglio. La pulizia meticolosa delle stanze dove prenderanno vita i “quadri viventi”, la cura della capanna posta nella parte alta del percorso e la scerbatura dei sentieri sono tutte azioni che mirano a offrire un’esperienza di qualità, degna della magia delle festività. Il comitato organizzatore Cerretanum, supportato dal Comune di Giarratana, dal Libero consorzio comunale, dall’Ars e dall’assessorato regionale Turismo e spettacolo, non lascia nulla al caso e punta a regalare agli ospiti un’atmosfera autentica, dove ogni angolo racconta storia e passione.

Le tappe di avvicinamento all’atteso appuntamento sono ormai agli sgoccioli, e il presepe si prepara ad accogliere migliaia di presenze, grazie a uno sforzo corale che ha eliminato ogni piccola imperfezione per garantire piena dignità a questa rappresentazione. Visitare il presepe vivente di Giarratana significa lasciarsi trasportare in un viaggio emozionante tra tradizione, fede e senso del sacro, in un’atmosfera magica che solo il Natale sa donare. Le date da segnare in agenda sono il 26 e il 28 dicembre, l’1, 4 e 6 gennaio 2026: appuntamenti pensati per regalare momenti di stupore e commozione, nel segno di una tradizione che continua a rinnovarsi ogni anno.

Salva