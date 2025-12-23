  • 23 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 23 Dicembre 2025 -
Attualità | giarratana

Si rinnova la tradizione del Presepe Vivente di Giarratana. Venerdi il primo appuntamento

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Giarratana, 23 dicembre 2025 – Tradizione e innovazione si intrecciano in una danza affascinante, pronti a dare vita alla trentatreesima edizione del presepe vivente di Giarratana, che debutterà con la sua “prima” venerdì 26 dicembre. Un evento che si rinnova, custodendo il cuore antico di una celebrazione natalizia capace di incantare grandi e piccini, ma che si apre anche a nuove suggestioni per rendere ogni visita indimenticabile. L’ingresso, fissato alle ore 18, sarà anticipato dall’apertura della biglietteria dalle 16 alle 20,30, permettendo ai visitatori di immergersi con calma nei quadri viventi che compongono questo spettacolo unico.
Mentre l’organizzazione continua con ritmo serrato, si lavora con dedizione per rendere il sito della rappresentazione perfetto in ogni dettaglio. La pulizia meticolosa delle stanze dove prenderanno vita i “quadri viventi”, la cura della capanna posta nella parte alta del percorso e la scerbatura dei sentieri sono tutte azioni che mirano a offrire un’esperienza di qualità, degna della magia delle festività. Il comitato organizzatore Cerretanum, supportato dal Comune di Giarratana, dal Libero consorzio comunale, dall’Ars e dall’assessorato regionale Turismo e spettacolo, non lascia nulla al caso e punta a regalare agli ospiti un’atmosfera autentica, dove ogni angolo racconta storia e passione.
Le tappe di avvicinamento all’atteso appuntamento sono ormai agli sgoccioli, e il presepe si prepara ad accogliere migliaia di presenze, grazie a uno sforzo corale che ha eliminato ogni piccola imperfezione per garantire piena dignità a questa rappresentazione. Visitare il presepe vivente di Giarratana significa lasciarsi trasportare in un viaggio emozionante tra tradizione, fede e senso del sacro, in un’atmosfera magica che solo il Natale sa donare. Le date da segnare in agenda sono il 26 e il 28 dicembre, l’1, 4 e 6 gennaio 2026: appuntamenti pensati per regalare momenti di stupore e commozione, nel segno di una tradizione che continua a rinnovarsi ogni anno.

© Riproduzione riservata
586905

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube