Politica regionale

5 milioni di euro per gli artigiani siciliani: una risposta concreta nata dall’ascolto del territorio

Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo, 23 dicembre 2025 – “L’approvazione dell’articolo 32 della manovra finanziaria regionale rappresenta un segnale forte e tangibile di vicinanza al cuore pulsante della nostra economia: il comparto artigiano. Con lo stanziamento di 5 milioni di euro per il 2026 a favore del fondo unico CRIAS, diamo seguito agli impegni presi durante i mesi di confronto diretto con i rappresentanti di categoria e con i singoli maestri artigiani della nostra isola”. Lo dichiara, a nome di tutto il gruppo parlamentare della DC, l’On. Ignazio Abbate, commentando il via libera alla norma che autorizza l’Assessorato regionale dell’Economia a trasferire risorse per 5 milioni di euro alla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS). “Questa non è una misura calata dall’alto – sottolinea l’On. Abbate – ma il risultato di un percorso di ascolto. Insieme ai colleghi onorevoli abbiamo incontrato personalmente moltissimi artigiani che chiedevano strumenti finanziari solidi per poter innovare, crescere e resistere in un mercato sempre più complesso. Questi 5 milioni di euro, destinati agli interventi previsti dalla legge regionale 9/2009, sono stati pensati esclusivamente per loro. Grazie al loro stanziamento si andrà ad annullare l’elenco delle istanze che da sei mesi aspettano di essere liquidate per mancanza di fondi. L’obiettivo è garantire ossigeno finanziario e supporto agli investimenti di chi, con il proprio lavoro manuale, tiene vive le tradizioni e l’economia delle nostre città”. La norma prevede che i fondi confluiscano nel fondo unico a gestione separata della CRIAS (Missione 14, Programma 1), assicurando così una gestione mirata e specifica per il settore. “Gli incentivi per l’ammodernamento e il sostegno alla liquidità sono pilastri fondamentali. Continueremo a lavorare affinché l’artigianato siciliano non sia solo un simbolo del nostro passato, ma il motore del nostro futuro economico. Ringraziamo il Governo regionale e i colleghi d’aula per aver compreso l’urgenza di questo stanziamento, che trasforma le parole scambiate durante i nostri incontri in fatti concreti e risorse disponibili”, conclude il Presidente della I Commissione.

