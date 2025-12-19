PD Modica: Frasca Caccia eletto Presidente. Stornello: “Al via un nuovo corso contro il declino della città”

MODICA19 Dicembre 2025 – Si è svolta presso la storica sede del Circolo “Giacomo Matteotti” in Corso Umberto, un’affollata assemblea degli iscritti del Partito Democratico di Modica. L’incontro, convocato dal segretario cittadino Francesco Stornello, ha sancito l’inizio di una fase di profondo rinnovamento politico e metodologico per i democratici modicani.

Punto centrale dell’ordine del giorno è stata l’elezione, avvenuta all’unanimità, dell’Avv. Nino Frasca Caccia a nuovo Presidente dell’Assemblea degli iscritti. Figura di alto profilo professionale e umano, Frasca Caccia succede a Giovanni Spadaro, a cui l’intero circolo ha rivolto un sentito ringraziamento per l’equilibrio e l’impegno dimostrati durante il suo mandato.

Il segretario Francesco Stornello, nel suo intervento, ha tracciato un quadro critico della situazione amministrativa locale, denunciando l’assenza di una visione strategica per il futuro: “La gestione della città oggi si riduce a una mera manutenzione ordinaria, del tutto insufficiente a fronteggiare i problemi di una comunità smarrita. Viviamo il paradosso del ‘morto che afferra il vivo’: un sistema clientelare che tenta di soffocare le speranze di riscatto dei modicani.”

Secondo Stornello, il PD è pronto a porsi come l’unica reale alternativa di governo, partendo da dati concreti: un sondaggio interno ha rivelato che l’81% degli iscritti chiede concretezza, individuando nel Welfare, nel Centro Storico e nello Sviluppo i pilastri dell’azione immediata.

Il Partito Democratico punta a scardinare le logiche del bisogno trasformandole in diritti esigibili. Tra i punti programmatici emersi:

• Servizi essenziali: Potenziamento degli asili nido e difesa del diritto alla salute.

• Efficienza amministrativa: Una macchina comunale al servizio dei cittadini e non di interessi particolari.

• Tutela delle fragilità: Protezione dei soggetti più deboli per sottrarli al ricatto della politica clientelare.

Al via la campagna “Il PD ascolta Modica”

L’assemblea ha approvato un piano d’azione che vedrà il partito impegnato costantemente sul territorio. È stata annunciata ufficialmente la campagna “Il PD ascolta Modica”, un percorso di dialogo inclusivo che coinvolgerà quartieri, associazioni di categoria e forze sociali.

“Vogliamo aggregare chi non si rassegna al declino,” ha concluso Stornello. “L’obiettivo è progettare una città fondata sui diritti e non sui favori, un luogo che i nostri figli possano finalmente tornare a chiamare casa.”

