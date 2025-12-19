  • 19 Dicembre 2025 -
Attualità | Pozzallo

Pozzallo. Venti radiografie al seno gratuite in ricordo di Saverio Armenia

Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 19 Dicembre 2025 – Neanche la pioggia battente è riuscita a fermare gli organizzatori del “5° Memorial Saverio Armenia”, in memoria dell’infermiere pozzallese morto cinque anni fa a causa del covid. Un impegno portato avanti dalla moglie di Saverio, Arianna Bonvento, ricco di generosità e di buone azioni.
In una gremita piazza delle Rimembranze, studenti, medici, mamme e semplici curiosi hanno parlato di prevenzione e cura spiegando le manovre essenziali di primo soccorso, con l’ausilio di mezzi e attrezzature necessarie. A dare manforte a queste encomiabili azioni, le associazioni “Pozzallo Soccorso” di Giorgio Puma e “ Mediterranea assistenza” di Salvatore Meli. Il coordinamento, riuscito, è stato affidato al presidente Opi Ragusa, Gaetano Monsù. Meritevole di citazione l’associazione “Altea Salute Donna”. L’associazione Altea Salute Donna, consapevole che spesso le donne non accedono a pratiche preventive per motivi culturali o di consapevolezza, ha messo a disposizione la propria esperienza e gli strumenti appropriati parlando coi presenti in piazza dell’offerta di visite di controllo gratuite. Subito dopo, però, dalle parole si è passati ai fatti. Venti donne sono state visitate in un’apposita ambulanza dalla dottoressa Ludovica Incardona, fra i più apprezzati medici nel campo della radiodiagnostica.
“Dal seme nasce un fiore, un albero, una vita – ci dice la Bonvento – Dalla sensibilità nasce un sentimento, affinità dell’animo, invisibile ma sincero. E per tale motivo, siamo ancora in piazza, anche per il 2025, a ricordare che prevenire è sempre meglio che curare. La giornata di formazione ha rappresentato un importante passo avanti per tutte le donne presenti in piazza, fornendo non solo conoscenze utili ma anche l’occasione di sottoporsi a controlli preventivi rafforzando il messaggio che la salute delle donne è una priorità e che la prevenzione può fare la differenza”.
Appuntamento per tutti al dicembre 2026 per la sesta edizione della manifestazione.

© Riproduzione riservata
