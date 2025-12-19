  • 19 Dicembre 2025 -
Attualità | Comiso

Zaino sospeso, iniziativa del Lions Club Comiso Terra Iblea

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 19 dicembre 2025 – Un gesto concreto di solidarietà e vicinanza al mondo della scuola. Questa mattina, presso il plesso Senia della scuola primaria di Comiso, si è svolta la consegna del materiale scolastico raccolto nell’ambito del service “Zaino Sospeso”, promosso dal Lions Club Comiso Terra Iblea.

Quaderni, penne, colori, zaini e altri strumenti utili allo studio sono stati donati per supportare gli alunni e le famiglie in difficoltà, in un’ottica di inclusione e sostegno alla formazione dei più piccoli. L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente *Rosario Alescio*, ha ricevuto il caloroso apprezzamento della dirigente scolastica *Dott.ssa Francesca Lauria*, che ha espresso profonda gratitudine a nome di tutto l’istituto.

“Un piccolo grande gesto – ha sottolineato il presidente Alescio – che conferma l’impegno dei Lions al fianco della comunità, dei giovani e del diritto allo studio. Il nostro motto ‘We Serve’ trova qui una delle sue espressioni più significative”.

Il Lions Club Comiso Terra Iblea rinnova così la sua vocazione al servizio, promuovendo valori di condivisione, responsabilità sociale e attenzione alle nuove generazioni. Nelle foto un momento del service.

© Riproduzione riservata
586712

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

