Attualità | Modica

Tombolata dell’Unitre a Modica

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 19 dicembre 2025 – Anche quest’anno i Soci dell’Unitre si sono trovati insieme per partecipare alla “Tombolata di beneficenza” promossa ed organizzata dall’Associazione prima della pausa dell’attività sociale per le feste di Natale. L’iniziativa, largamente partecipata, oltre a rappresentare una ulteriore e significativa occasione di socializzazione è stata voluta per rivivere i tanti ricordi e le sensazioni legati al gioco principe del periodo natalizio e per concorrere alla raccolta di fondi da destinare, alle famiglie più bisognose attraverso le strutture riconosciute ed autorizzate per lo svolgimento di tale delicato e riservato compito. Durante i tre “giri” si è avuto modo di rievocare storie vissute nei periodi della gioventù, di scherzare, di accompagnare ogni numero estratto con riferimento anche alla “smorfia napoletana” oltre che alle tradizionali dicerie ed abitudini locali. Insomma qualcosa di storico ma di perenne attualità che invoglia i partecipanti a vivere momenti di spensieratezza e di divertente, ma anche utile, occasione di confronto e di scambio di battute e di arricchimento culturale attraverso un gioco capace di richiamare la massima attenzione degli appartenenti a tutte le generazioni: non solo ai piccoli ma anche ai “diversamente giovani”.
Così come preannunciato dal presidente Enzo Cavallo a conclusione delle tre tombolate è stato comunicato l’importo totale delle somme raccolte. Ben settecento euro, incassate con la “vendita” delle schede ai partecipanti alle giocate. Un importo che, con decisione del Consiglio Direttivo, sarà distribuito alle strutture che ne cureranno la destinazione ai bisognosi, in occasione del Santo Natale. Da considerare che per le varie vincite l’Unitre ha messo a disposizione dei premi simbolici ai quali sono stati aggiunti i prodotti certificati offerti dai Consorzi di Tutela dell’Olio Dop Monti Iblei e del Formaggio Ragusano Dop.
La serata è stata conclusa con una cena sociale pre-natalizia a conclusione della quale i partecipanti hanno brindato scambiandosi gli auguri di buon Natale e di Buon Anno tenendo conto che dalla prossima settimana l’attività sociale dell’Unitre sarà sospesa per riprendere il 12 gennaio dopo che il 5 gennaio ci sarà il Concerto del Coro dell’Unitre di Modica.

© Riproduzione riservata
586718

