Politica | Vittoria

Vittoria. Al via i lavori per la nuova rete di videosorveglianza urbana. Interviene l’assessore Nicastro

Vittoria, 20 dicembre 2025 – Il Comune di Vittoria annuncia con soddisfazione l’avvio dei lavori per la realizzazione della seconda rete di videosorveglianza urbana, finanziata con un investimento di 250.000 euro. Si tratta di un passo concreto e atteso verso una città più sicura e vivibile, a tutela dei cittadini e delle attività del territorio.

“La sicurezza urbana rappresenta una delle sfide più importanti e delicate per ogni amministrazione” dichiara l’assessore comunale ai Lavori pubblici Giuseppe Nicastro. “Siamo consapevoli che i cittadini chiedono risposte chiare e azioni efficaci per contrastare fenomeni di microcriminalità e tutelare il vivere civile. Proprio per questo, grazie alla supervisione del sindaco, Francesco Aiello, e al supporto degli uffici, abbiamo accelerato l’iter per dotare Vittoria di un nuovo sistema di videosorveglianza capillare, che rappresenterà un valido supporto alle attività delle forze dell’ordine”.

L’assessore ha voluto esprimere, anche a nome dell’amministrazione, un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine per il loro costante impegno e la presenza sul territorio: “Senza la loro dedizione e professionalità, nessun sistema tecnologico potrebbe bastare. È grazie al lavoro quotidiano di carabinieri, polizia e guardia di finanza, senza dimenticare la nostra polizia locale, se riusciamo a garantire una risposta concreta alle esigenze di sicurezza dei cittadini”.

Rispondendo alle critiche giunte negli ultimi giorni sull’operato dell’amministrazione, l’assessore ha sottolineato: “Accettiamo sempre il confronto costruttivo, ma respingiamo le polemiche sterili. Tutte le azioni messe in campo sono frutto di una programmazione attenta e di un dialogo continuo con le realtà locali. Ogni promessa fatta ai cittadini viene mantenuta, come dimostra in queste ore l’avvio di un progetto fondamentale per il futuro di Vittoria”.

L’assessore rinnova anche l’appello al Governo guidato dalla presidente Meloni affinché si possa incrementare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio comunale: “La sicurezza è un diritto di tutti e richiede uno sforzo corale. Chiediamo attenzione e risorse aggiuntive dallo Stato, affinché le nostre comunità possano sentirsi protette e tutelate”. La realizzazione della nuova rete di videosorveglianza conferma l’impegno dell’amministrazione nel mantenere le promesse fatte ai cittadini e nel rafforzare il senso di sicurezza collettiva. “Non ci fermiamo qui”, conclude l’assessore. “Il nostro lavoro continua, con la serietà e la trasparenza che i cittadini di Vittoria meritano. Solo insieme, istituzioni e comunità, possiamo costruire una città più sicura e accogliente per tutti”.

© Riproduzione riservata
