giarratana | Politica

Giarratana. Valorizzazione del Museo a Cielo Aperto e del Parco dei Settimo per uno sviluppo sostenibile

Tempo di lettura: 2 minuti

Giarratana, 20 dicembre 2025 – Comune di Giarratana ha ottenuto un finanziamento di 10.000 euro destinato alla valorizzazione del Museo a Cielo Aperto e del Parco dei Settimo.
L’iniziativa prevede la messa a dimora di alberi autoctoni per incrementare il patrimonio arboreo e arbustivo, la riqualificazione di alcuni percorsi con la sistemazione di vialetti e camminamenti, l’installazione di segnaletica direzionale e di illuminazione indiretta a LED.
Sono inoltre previsti interventi di arredo urbano funzionale e sostenibile, come panchine realizzate in legno riciclato, cestini per la raccolta differenziata e fontanelle .
A completamento delle attività, sarà organizzato un convegno dedicato alla “Promozione e protezione del Parco dei Settimo”, per sensibilizzare la comunità sull’importanza della tutela e della valorizzazione del patrimonio ambientale.
“ Un intervento concreto che unisce cultura, ambiente e sostenibilita’ – afferma il primo cittadino Lino Giaquinta – rafforzando il legame tra il territorio e la sua comunità”.

