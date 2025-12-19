L’Unitre Modica ha incontrato il Primo Cittadino

Modica, 19 dicembre 2025 – Una delegazione dell’Unitre di Modica ha incontrato a Palazzo San Domenico il Sindaco della Città Maria Ministeri Caschetto; con lei presente anche il suo vice Saro Viola. A comporre la delegazione dell’Unitre, oltre al presidente Enzo Cavallo, il segretario Orazio Frasca ed il tesoriere Turi Di Rosa. Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sull’attività svolta e programmata dall’Associazione col pieno e diretto coinvolgimento dei Soci e della Città e sulle novità che si prevedono col nuovo anno. In previsione dell’annunciato ulteriore rilancio dell’Unitre nella Città della Contea, Sede del Coordinamento regionale, da parte della delegazione è stato fatto riferimento alla convenzione sottoscritta tra l’Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani) e la Sede Nazionale dell’Unitre per l’avvio, su tutto il territorio del Paese, di forme di concreta collaborazione coi Comuni per meglio rispondere alle esigenze degli appartenenti alla terza età, meritevoli della massima attenzione tenuto conto del loro crescente ruolo nell’ambito della società.

In tal senso si è parlato dell’impegno dell’Unitre per il consolidamento del rapporto intergenerazionale per la valorizzazione dell’esperienza degli anziani quale esempio e traino per le nuove generazioni. Senza mai sottacere le difficoltà in cui versa il Comune di Modica, il Sindaco ha assicurato la massima disponibilità a collaborare con l’Unitre con la possibilità di poter meglio sfruttare la collaborazione con i servizi comunali preposti al Terzo Settore ed al Volontariato. Il tutto con l’impegno di destinare alla Associazione spazi idonei, per un assetto organizzativo ed istituzionale adeguato alle crescenti e tutte giustificate esigenze degli associati.

“Il confronto con i vertici di UniTre Modica è stato assolutamente proficuo – ha dichiarato il Sindaco Maria Monisteri Caschetto – Idee condivise che non possono che generare iniziative importanti, interessanti e particolarmente utili alla nostra collettività. Mi appassiona molto questo ponte intergenerazionale che UniTre ha in animo di concretare con una serie di eventi che coinvolgono generazioni distanti anagraficamente ma unite da una comune identità che affonda le sue radici nella nostra Città e nel nostro territorio. Ho ascoltato con interesse non solo le attività fatte ma anche quelle che UniTre ha intenzione di fare e sono assolutamente disposta a condividerne progetti e proposte conoscendo e sostenendo ciò che il presidente Enzo Cavallo e il direttivo di UniTre pensano e poi portano a compimento. La porta della mia stanza a Palazzo San Domenico è stata, è e sarà sempre aperta a chi vuole far crescere Modica e guardare avanti. E UniTre in questo senso, è certezza e valore assoluto”

