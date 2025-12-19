  • 19 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 19 Dicembre 2025 -
Attualità | Modica

L’Unitre Modica ha incontrato il Primo Cittadino

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 19 dicembre 2025 – Una delegazione dell’Unitre di Modica ha incontrato a Palazzo San Domenico il Sindaco della Città Maria Ministeri Caschetto; con lei presente anche il suo vice Saro Viola. A comporre la delegazione dell’Unitre, oltre al presidente Enzo Cavallo, il segretario Orazio Frasca ed il tesoriere Turi Di Rosa. Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sull’attività svolta e programmata dall’Associazione col pieno e diretto coinvolgimento dei Soci e della Città e sulle novità che si prevedono col nuovo anno. In previsione dell’annunciato ulteriore rilancio dell’Unitre nella Città della Contea, Sede del Coordinamento regionale, da parte della delegazione è stato fatto riferimento alla convenzione sottoscritta tra l’Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani) e la Sede Nazionale dell’Unitre per l’avvio, su tutto il territorio del Paese, di forme di concreta collaborazione coi Comuni per meglio rispondere alle esigenze degli appartenenti alla terza età, meritevoli della massima attenzione tenuto conto del loro crescente ruolo nell’ambito della società.
In tal senso si è parlato dell’impegno dell’Unitre per il consolidamento del rapporto intergenerazionale per la valorizzazione dell’esperienza degli anziani quale esempio e traino per le nuove generazioni. Senza mai sottacere le difficoltà in cui versa il Comune di Modica, il Sindaco ha assicurato la massima disponibilità a collaborare con l’Unitre con la possibilità di poter meglio sfruttare la collaborazione con i servizi comunali preposti al Terzo Settore ed al Volontariato. Il tutto con l’impegno di destinare alla Associazione spazi idonei, per un assetto organizzativo ed istituzionale adeguato alle crescenti e tutte giustificate esigenze degli associati.
“Il confronto con i vertici di UniTre Modica è stato assolutamente proficuo – ha dichiarato il Sindaco Maria Monisteri Caschetto – Idee condivise che non possono che generare iniziative importanti, interessanti e particolarmente utili alla nostra collettività. Mi appassiona molto questo ponte intergenerazionale che UniTre ha in animo di concretare con una serie di eventi che coinvolgono generazioni distanti anagraficamente ma unite da una comune identità che affonda le sue radici nella nostra Città e nel nostro territorio. Ho ascoltato con interesse non solo le attività fatte ma anche quelle che UniTre ha intenzione di fare e sono assolutamente disposta a condividerne progetti e proposte conoscendo e sostenendo ciò che il presidente Enzo Cavallo e il direttivo di UniTre pensano e poi portano a compimento. La porta della mia stanza a Palazzo San Domenico è stata, è e sarà sempre aperta a chi vuole far crescere Modica e guardare avanti. E UniTre in questo senso, è certezza e valore assoluto”

© Riproduzione riservata
586701

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube