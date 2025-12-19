  • 19 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 19 Dicembre 2025 -
Politica | Ragusa

Sicurezza e decoro a Ragusa. Sulle aree del cavalcavia del Palazama e del sottopassaggio di via Colajanni approvata una mozione del PD, bocciata l’altra dalla maggioranza

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 19 dicembre 2025 – Il Consiglio comunale di Ragusa, nella seduta di ieri sera, ha discusso due mozioni presentate dal gruppo consiliare del Partito Democratico su temi centrali per la sicurezza e la vivibilità urbana, giungendo a esiti opposti che fotografano con chiarezza le scelte politiche della maggioranza.

È stata approvata la mozione del PD sulla messa in sicurezza del sottopassaggio tra via Napoleone Colajanni e via Palma di Montechiaro, un’area da tempo segnalata dai residenti per degrado, scarsa illuminazione e condizioni di insicurezza. La mozione, nata dall’ascolto di oltre cento cittadini che hanno promosso una petizione, impegna l’Amministrazione a intervenire con pulizia costante, potenziamento dell’illuminazione, controlli, videosorveglianza e misure di sicurezza stradale su via Colajanni, a partire dalla realizzazione di strisce pedonali e rallentatori di velocità.
“È una risposta concreta a un problema reale – dichiarano il capogruppo PD Peppe Calabrese e i consiglieri Giuseppe Podimani e Mario Chiavola – frutto di un lavoro serio e di un rapporto diretto con i residenti. Ora vigileremo affinché agli impegni seguano i fatti”.

Di segno opposto l’esito della seconda mozione, che puntava alla riqualificazione e alla messa in sicurezza del cavalcavia di via Epicarmo e dell’area del Palazama. La proposta del Partito Democratico, che prevedeva interventi sull’area verde, sulle scale, sulla viabilità e la creazione di una bambinopoli e di un’area di sgambettamento per cani, oltre all’inserimento dell’opera nel Programma triennale delle opere pubbliche con risorse e progettazione dedicate, è stata bocciata dalla maggioranza di destra, nonostante il voto favorevole di Fratelli d’Italia.

“Con questa scelta – affermano i consiglieri dem – la maggioranza ha deciso consapevolmente di lasciare nel degrado l’intera area del Palazama e del cavalcavia di via Epicarmo, una zona oggi segnata da sporcizia, mancata manutenzione, assenza di diserbo e da fenomeni preoccupanti di bivacco e spaccio. Un’area che continuerà a essere insicura per residenti, famiglie e sportivi”.

“Parliamo – aggiungono – di un’area strategica e molto frequentata, dove si trova un’importante struttura sportiva della città, metà di fruitori anche forestieri. Un vero e proprio biglietto da visita che questa Amministrazione ha scelto di lasciare nell’abbandono, assumendosene piena responsabilità politica”.

“Va inoltre evidenziato – concludono – che il cavalcavia di via Epicarmo e il sottopassaggio di via Colajanni distano appena 400 metri e fanno parte dello stesso sistema di viabilità pedonale a servizio di un quadrante densamente abitato, destinato anche al passaggio della metroferrovia. Intervenire su un punto e ignorare l’altro significa rinunciare a una visione organica di sicurezza, mobilità e qualità urbana. Il Partito Democratico continuerà a battersi per la riqualificazione complessiva di quest’area, chiamando la maggioranza alle proprie responsabilità davanti ai cittadini”.

© Riproduzione riservata
586698

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube