Sicurezza e decoro a Ragusa. Sulle aree del cavalcavia del Palazama e del sottopassaggio di via Colajanni approvata una mozione del PD, bocciata l’altra dalla maggioranza

Ragusa, 19 dicembre 2025 – Il Consiglio comunale di Ragusa, nella seduta di ieri sera, ha discusso due mozioni presentate dal gruppo consiliare del Partito Democratico su temi centrali per la sicurezza e la vivibilità urbana, giungendo a esiti opposti che fotografano con chiarezza le scelte politiche della maggioranza.

È stata approvata la mozione del PD sulla messa in sicurezza del sottopassaggio tra via Napoleone Colajanni e via Palma di Montechiaro, un’area da tempo segnalata dai residenti per degrado, scarsa illuminazione e condizioni di insicurezza. La mozione, nata dall’ascolto di oltre cento cittadini che hanno promosso una petizione, impegna l’Amministrazione a intervenire con pulizia costante, potenziamento dell’illuminazione, controlli, videosorveglianza e misure di sicurezza stradale su via Colajanni, a partire dalla realizzazione di strisce pedonali e rallentatori di velocità.

“È una risposta concreta a un problema reale – dichiarano il capogruppo PD Peppe Calabrese e i consiglieri Giuseppe Podimani e Mario Chiavola – frutto di un lavoro serio e di un rapporto diretto con i residenti. Ora vigileremo affinché agli impegni seguano i fatti”.

Di segno opposto l’esito della seconda mozione, che puntava alla riqualificazione e alla messa in sicurezza del cavalcavia di via Epicarmo e dell’area del Palazama. La proposta del Partito Democratico, che prevedeva interventi sull’area verde, sulle scale, sulla viabilità e la creazione di una bambinopoli e di un’area di sgambettamento per cani, oltre all’inserimento dell’opera nel Programma triennale delle opere pubbliche con risorse e progettazione dedicate, è stata bocciata dalla maggioranza di destra, nonostante il voto favorevole di Fratelli d’Italia.

“Con questa scelta – affermano i consiglieri dem – la maggioranza ha deciso consapevolmente di lasciare nel degrado l’intera area del Palazama e del cavalcavia di via Epicarmo, una zona oggi segnata da sporcizia, mancata manutenzione, assenza di diserbo e da fenomeni preoccupanti di bivacco e spaccio. Un’area che continuerà a essere insicura per residenti, famiglie e sportivi”.

“Parliamo – aggiungono – di un’area strategica e molto frequentata, dove si trova un’importante struttura sportiva della città, metà di fruitori anche forestieri. Un vero e proprio biglietto da visita che questa Amministrazione ha scelto di lasciare nell’abbandono, assumendosene piena responsabilità politica”.

“Va inoltre evidenziato – concludono – che il cavalcavia di via Epicarmo e il sottopassaggio di via Colajanni distano appena 400 metri e fanno parte dello stesso sistema di viabilità pedonale a servizio di un quadrante densamente abitato, destinato anche al passaggio della metroferrovia. Intervenire su un punto e ignorare l’altro significa rinunciare a una visione organica di sicurezza, mobilità e qualità urbana. Il Partito Democratico continuerà a battersi per la riqualificazione complessiva di quest’area, chiamando la maggioranza alle proprie responsabilità davanti ai cittadini”.

