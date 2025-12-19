  • 19 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 19 Dicembre 2025 -
Cronaca giudiziaria | News in primo piano | Vittoria

Strage familiare a Vittoria: rinvio a giudizio per Wajdi Zaouali. Sarà processato in Corte d’Assise

Il trentunenne è accusato di aver dato fuoco alla casa di famiglia lo scorso giugno, causando la morte della madre e della sorella. Prima udienza a Siracusa il 30 gennaio
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 19 Dicembre 2025  – Si è conclusa con il rinvio a giudizio l’udienza preliminare davanti al Gup del Tribunale di Ragusa per Wajdi Zaouali, il 31enne protagonista della tragica notte del 12 giugno 2024 in Piazza Unità a Vittoria. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe cosparso di liquido infiammabile la camera da letto dei genitori, il corridoio e l’ingresso dell’abitazione, appiccando poi il rogo.

A causa delle gravissime ustioni riportate nell’incendio, persero la vita la madre di 55 anni e la sorella di 34 anni. Riuscirono a salvarsi, pur restando gravemente ustionati, il padre di 57 anni e una delle sorelle. Il pubblico ministero Monica Monego ha chiesto e ottenuto il processo per l’imputato; la prima udienza è stata fissata per il 30 gennaio del prossimo anno presso la Corte d’Assise di Siracusa.

Wajdi Zaouali, seguito dal Dipartimento di salute mentale dell’Asp e attualmente detenuto presso una Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza), è stato sottoposto a perizia psichiatrica. Il professore Eugenio Aguglia, perito nominato dal Gip, ha dichiarato Zaouali incapace di intendere e di volere al momento del fatto e socialmente pericoloso, ma lo ha ritenuto comunque capace di stare in giudizio.

Un precedente giudiziario lo aveva già visto protagonista: in un altro procedimento per violenta resistenza a pubblico ufficiale, il trentunenne era stato già giudicato incapace di intendere e volere.

Le accuse contestate sono pesantissime: incendio doloso, omicidio e tentato omicidio, con le aggravanti dei vincoli familiari, della crudeltà, dei futili motivi e della minorata difesa. Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore Martina Dall’Amico e condotte dalla Polizia di Stato.

Il padre e le due sorelle superstiti si sono costituiti parte civile assistiti dall’avvocato Italo Alia. La difesa dell’imputato è affidata all’avvocato Giovanni Ascone, che si è avvalso dei consulenti Salvatore Valvo e Giuseppe Iuvara durante le operazioni peritali.

© Riproduzione riservata
586696

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube